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Gencay Eroğlu LTB’yi Ziyaret Ederek Çalışanlarla Görüştü!

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclis üyesi adayları, bugün Lefkoşa Türk Belediyesi’ni ziyaret ederek çalışanlarla görüştü.

Gencay Eroğlu LTB’yi Ziyaret Ederek Çalışanlarla Görüştü!

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclis üyesi adayları, bugün Lefkoşa Türk Belediyesi’ni ziyaret ederek çalışanlarla görüştü.

19 Haziran 2018 Salı 15:48
Gencay Eroğlu LTB’yi Ziyaret Ederek Çalışanlarla Görüştü!

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclis üyesi adayları, bugün Lefkoşa Türk Belediyesi’ni ziyaret ederek çalışanlarla görüştü.

Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Eroğlu ve ekibi, çalışanların sorunlarını dinledi, çeşitli konularda görüş alış-verişinde bulundu.

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Ziyarette konuşan ve belediye çalışanlarının son derece zor dönemlerden geçtiğini kaydeden Gencay Eroğlu, seçim döneminde ortaya atılan bazı iddialara da cevap vererek, “Benim, seçilmem halinde çalışanları işten atacağım iddia edildi. Bunlar külliyen yalan, çarpıtılmış şeylerdir. Böyle bir düşüncemiz asla yoktur. Bilakis, burada çalışan emekçilerimizin ne kadar zor şartlarda görev yaptıklarını bilen birisi olarak, çalışanların haklarını daha da ileriye götürme konusunda kararlıyız” dedi.

Belediyede örgütlü sendika ile de bir araya geldiklerini anlatan Gencay Eroğlu “O görüşmede, düşüncelerimizi açıkça ortaya koyduk. Bizim amacımız sendikal hakları, çalışanın haklarını daha da ileriye götürmektir. Bu bağlamda göreve gelir gelmez gereken adımları atmakta kararlıyız” diye konuştu.

Gencay Eroğlu, belediye çalışanlarına ayrım yapılmayacağını ve ekip olarak kucaklayıcı bir tavır sergileyeceklerini belirterek, “Bence bu noktada görev belediye yönetimine düşmekteydi ancak enkaz edebiyatı yapmaktan fırsat bulamadılar ve çalışanlarına sahip çıkmadılar. Biz, çalışanlarımız arasında hiçbir ayırım yapmadan, kimsenin ekmeği ile oynamadan, hepsini kucaklayacağız” dedi.

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Son Güncelleme: 19.06.2018 21:02
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