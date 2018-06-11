Gencay Eroğlu Lefkoşa’nın Yaşanabilir Olması ve Lefkoşa Halkına Hizmet İçin Yola Çıktıklarını Kaydetti



Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu, Lefkoşa’nın yaşanabilir olması ve Lefkoşa halkına hizmet için yola çıktıklarını kaydetti.



Ofisinden yapılan açıklamaya göre, DP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu, Kıbrıs Postası TV’de Seçim Gündemi programına katılarak projelerini anlattı.



Lefkoşa’nın başkent havasından çok uzakta olduğunu iddia eden Eroğlu, Lefkoşa’ya layık olduğu yaşamı sunmak için çalışacaklarını kaydetti.



Hamitköy ve Haspolat’ın “çamurkent” olduğunu ileri süren Eroğlu, “Belediye içinde Gencay Eroğlu gelince hepsini atacak diye dedikodular çıkıyor. İnanmasınlar. Kimsenin ekmeğiyle oynamayız” dedi.



Gençlik Dairesi Müdürlüğü görevindeyken yaptığı icraatları anlatan Eroğlu, Lefkoşa Halk Akademisi'ni açacaklarını, bunun altında çocuklara, gençlere, yaşlılara, engelli çocuklar ve ev kadınlarına sanatsal-kültürel-sportif faaliyetler yaptıracaklarını, sanat sokakları yaratacaklarını ifade etti.



Lefkoşa’daki trafik problemini çözmek için öncelikle toplu taşımacılığı geliştireceklerini söyleyen Eroğlu, bisiklet yolu yapacaklarını, trafiğin akışını rahatlatmak için Trafik Dairesi Müdürlüğü ve Polis Müdürlüğü'yle çalışarak şehrin giriş çıkışlarını nasıl rahatlatabileceklerini belirleyeceklerini, paralel yolları araştıracaklarını kaydetti.



Kentteki park sorununa ve park cezalarına değinen Gencay Eroğlu, “Belediye olarak otopark sunmadan bu cezaları halktan talep edemezsiniz. Şimdi otopark vardı da biz mi park etmedik der insanlar ve haklıdır” dedi.



Gencay Eroğlu, Dereboyu’ndaki trafik sıkışıklığına dikkat çekerek, GKK, Barış Kuvvetleri ve TC Elçiliği başta olmak üzere ilgili kurumlarla görüşme yaptıktan sonra Dereboyu'nun paralelindeki yolu açacaklarını ifade etti.



Bir amfi tiyatroya ihtiyaç olduğunu söyleyen Eroğlu, Lefkoşa’yı kültür-sanat, turizm ve bilim başkenti yapacaklarını, oluşturacakları kültür parkının içinde yeşil alanlar, amfi tiyatro, sergi salonları olacağını ifade etti ve projenin detaylarını yarın saat 18.00’de Bedesten’de yapacağı toplantıda açıklayacağını belirtti.Sosyal konut projesinin de bulunduğunu anlatan Eroğlu, gençlerin dövizin de yükselmesiyle ev sahibi olmasının imkansızlaştığını, yeni evlenecek olan gençler için TL üzerinden borçlanmayla sosyal konutlar yapılacağını kaydetti.Kırsal kesimdeki gençlere arsa verilmesini desteklediğini ifade eden Eroğlu, sosyal konut arsası verilmeyen Lefkoşalı gençlere de sosyal konut projesi sunacaklarını vurguladı.Genç girişimcilerin Surlariçi'ne yatırımlarını desteklediğini ancak bu yatırımcılardan şikayetler aldıklarını söyleyen Eroğlu, Surlariçi’nde borçlanarak restoran ve bar açan genç girişimleri desteklemek amacıyla borçları bitene dek vergi alınmaması gerektiğini belirtti.Konutlarda ve işyerlerinde en yüksek su parasını Lefkoşalının ödediğini kaydeden Gencay Eroğlu, suyun fiyatını düşüreceklerini, sosyal yardım alanlara da 10 tona kadar suyu ücretsiz vereceklerini belirtti.DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ile ilişkisinin yıllardır saygı çerçevesinde sürdüğünü kaydeden Gencay Eroğlu, “Çok saygı duyduğum siyasetçi bir abimiz. Rahmetli Denktaş Bey’in her zaman hayranı, destekçisiydik. O bir tarafa Serdar Bey'le benim bakanlığımı yaptığı dönemde yakinen çalışma ortamımız oldu. Problem çözücü özelliği beni etkiler” ifadelerini kullandı.Eroğlu, “Halkımızdan destek bekliyorum. Yerel yönetimlerde parti rozeti önemli değildir. Kişiler önemlidir. Kişilerin geçmişinde yaptığı hizmetler ve yapacağı projeler önemlidir. Bugüne kadar da yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermedim. Bizi bilen de öyle bilir. Asla insanları kandırmadım. Yapamazsam da ben bunu yapamam derim. Halkımızın refahı, huzuru için aday oldum. Her görüşten de destek bekliyorum” dedi.