Gencay Eroğlu, Enfıeld Belediye Meclisi Liderliğine Getirilen Çalışkan’ı Telefonla Kutladı



Demokrat Parti (DP), Lefkoşa Belediye başkan adayı Gencay Eroğlu, dün Londra’nın Enfield Bölgesi Belediye Meclisi liderliğine seçilen Kıbrıslı Türk Nesil Çalışkan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, başarısından dolayı tebrik etti.



280 bin nüfuslu belediyenin liderliğine seçilen Çalışkan’ın bu başarısının başta Kıbrıs Türkü olmak üzere tüm kadınların göğsünü kabarttığını ifade eden Eroğlu, genç lideri, DP Genel Başkanı Maliye Bakanı Serdar Denktaş adına da kutladı.



DP’den verilen bilgiye göre, Eroğlu, Nesil Çalışkan’ın Genç Kıbrıslı Türkler için bir ilham kaynağı olacağını, 26 yaşında Londra’nın en önemli belediyelerinden birinin liderliğine seçilmenin son derece anlamlı olduğunu ifade ederek, Çalışkan’ı Adaya davet edip tecrübelerinden faydalanmak için görüş alışverişinde bulunmak istediklerini belirtti.



Eroğlu; “Genç bir kadınımızın elde ettiği bu temsiliyet bizleri gururlandırmıştır. Sayın Çalışkan’a ileride Lefkoşa Türk Belediyesi ile iş birliği imkânlarımız olabileceğini de anlattım. Nesil hanım iş birliği yapmak istediğini belirterek memnuniyetini dile getirdi. Yıllarca çeşitli ambargolar altında, izolasyonlar altında ezilen Kıbrıslı Türklerin fırsat verilirse neler yapabileceğinin göstergesi olan bu güzel olay karşısında çok duygulandım. Bunları Nesil Hanım’a da ifade ettim” dedi.İngiltere’de 7 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Londra’nın Enfield Belediye Meclisi üyeliğine seçilen 26 yaşındaki Kıbrıslı Türk kızı Nesil Çalışkan, geçtiğimiz pazartesi akşamı, Enfield Belediye Meclisi Liderliği görevine getirilmişti.