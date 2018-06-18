"Gencay Eroğlu: “24 Hairan’dan Sonra Lefkoşa’da Büyük Bir Değişim Başlatacağız”



Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu, seçim gezlerinde gittikleri yerlerde halktan çok olumlu tepkiler aldığını ve bu ilginin kendisini çok mutlu ettiğini kaydederek, 24 Haziran’dan sonra Lefkoşa’da büyük bir değişim başlatacaklarını ifade etti.



DP’den verilen bilgiye göre, Gencay Eroğlu, Genç TV’de “Er Meydanı” programına katılarak açıklamalar yaptı.



Lefkoşa’nın birçok sorunu bulunduğunu belirten Gencay Eroğlu, “Bana hep soruluyor, ‘en büyük eksik neyi görüyorsunuz’ diye ancak birçok eksikler görüyorum. Bugün biliyorsunuz yağmur yağdı. Yağmur yağdığı anda içimizi bir endişe kaplıyor. Nitekim biraz yağmur yağınca sosyal medya hemen hareketleniyor. Evini su basanlar mı istersiniz, kapanan yollar mı istersiniz. Daha bunun çöpü, sineği var, alt yapı eksikliği, planlama eksikliği ve gelişim planı var, sorun çok” dedi.



“ENKAZ EDEBİYATI”



Şimdiki yönetimin son dört yıldır “enkaz edebiyatı” yapmaktan başka hiçbir şey yapmadığını savunan Gencay Eroğlu, LTB Başkanı Harmancı’nın Belediyeyi Cemal Bulutoğluları’ndan değil Kadri Fellahoğlu’ndan devraldığını ve o 1 bir yıllık dönemde belli iyileştirmeler yaşandığını söyledi.



LTB Başkanının ‘borçları bitirdik’ iddiasının doğru olmadığını savunan Gencay Eroğlu, “2016 yılından sonra belediye çalışanlarının sigorta ve ihtiyat sandığına olan borçlarını ödemeye başladı. Peki 2016’dan öncekiler? Neredeyse 200 milyon borç var ve bu katlanarak büyüyor” dedi.



LTB içerisinde çalışanlar arasında sorunlar olduğunu, halkın algısının da “Belediyede 800 çalışan var ama çalışmazlar” yönünde olduğunu ileri süren Gencay Eroğlu “Siz iyi bir idareci olsanız, çalışanınızı halkın gözünde bu hale düşürmezsiniz” ifadelerini kullandı.



“BİRÇOK ÜLKEDEN ÖRNEKLER ALDIK, İNCELEDİK, HAZIRLADIK, UYGULAYACAĞIZ”



“Gelişim için birçok fikrimiz var” diyen Gencay Eroğlu, “Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok, Dünyada uygulanan ve başarı getirmiş yüzlerce yerel yönetimi var. Biz birçok ülkeden örnekler aldık, inceledik, hazırladık ve uygulayacağız” diye konuştu.



“DEVREDİLEBİLİR İMAR HAKKI”



“Devredilebilir İmar Hakkı” ile Surlar İçi, Çağlayan ve Köşklüçiftlik’in bazı bölgelerinin eski ihtişamlarına yeniden kavuşabileceğini kaydeden Gencay Eroğlu, tüm eski evlerin restore edilebileceğini, Surlariçi, Köşklüçiftlik’in bazı bölgelerinde ve Çağlayan bölgelerindeki mülk sahiplerinin binalarının gelişim hakkını bir başka bölgede kullanılmak üzere başka kişi ve müteahhitlere satabileceklerini, elde edilen gelir öncelikle hakkın kaynaklandığı mülkün tamir/restorasyonu için kullanılacağını belirtti.





“SUYU 5 TL’YE VERECEĞİZ, 10 TON ÜZERİ KULLANIMDA EKSTRA ÜCRETİ KALDIRACAĞIZ”24 Haziran’dan sonra Lefkoşa’da büyük bir değişim başlatacaklarını ifade eden Gencay Eroğlu, suyun belediyeye gelişinin 2.50 TL olduğunu belirterek, “En fazla 5 TL’ye su vermeyi planlıyoruz. 10 ton üzeri kullanımlardaki ekstra ücreti de kaldıracağız” ifadelerini kullandı.“PARKMETRE İLE PARK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ”Gencay Eroğlu şöyle devam etti:“Belediyenin mali durumunu halkın cebinden para alarak mı sürdüreceksiniz? Mesela araba parkı sorunu vardır. Park yeriniz yok ama ceza çok. E park vardı da biz mi park etmedik? Biz diyoruz ki park metre koyup bu işi çözeceğiz. Yerlerin çalışmalarını yaptık, bunları tüm dünyada koyuyorlar, bizim neyimiz eksik. Sadece park metre elbette ki çözülmez. Bizim büyük araba parklarına ihtiyacımız vardır. Bunların projeleri de hazır. Her yerde araba park yerleri olacak.”DEREBOYUNDAKİ TRAFİK SORUNUDereboyu’ndaki trafik sorununun dayanılmaz halde olduğunu söyleyen Gencay Eroğlu, “Efendim, kendileri bunu istemiş de asker bırakmazmış. Bunu yıllardır duyuyoruz. Siz gidip Güvenlik Kuvvetlerimize ve askerimize doğru dürüst bir proje ile bunu istediniz mi? İstemediniz. İstemeyince neyi bekliyorsunuz? Kendi kendine bu işin olmasını mı? Böyle bir dünya yok. Biz bu alternatif yolu yapacağız. Bizde laf yok, iş var. Hadi bunu geçtim, en yoğun trafiğin yaşandığı yer olan Citroen ışıklarına bir kavşak yapmak çok mu zordu? Hiç de değildi ama enkaz edebiyatından vakit bulunamadı” şeklinde konuştu.“EN BÜYÜK ESKSİKLERDEN BİRİ AMFİTİYATRO”Başkentin en büyük eksiklerinden birisinin Amfi tiyatro olduğunu belirten Gencay Eroğlu, bunun Metehan Çemberi yanındaki askeri bölge içinde olmasını hedeflediklerini, buraya bir de kültür sarayı yapılacağını söyledi.“ASBESTLİ TAVANLAR ALINDA YAŞAYAN ÇOCUKLAR…”“Biz o bölgeyi Lefkoşa’ya katmakta kararlıyız. Bunun yanında Yeşil Lefkoşa için de kararlıyız” diyen Gencay Eroğlu, “Mesela Terminal Bölgesine bakın. Asbestli tavanların altında çocuklarımız oturmaktadır. Sayın Harmancı’nın ofisinden 50 metre uzaktadır ama sanırım kendisi farkında değildir” dedi.