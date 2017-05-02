Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği; “Genç Sanatçılar Resim Yarışması”na başvurular, 15 Mayıs’ta sona erecek.

Lefkoşa, 2 Mayıs 17 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği; “Genç Sanatçılar Resim Yarışması”na başvurular, 15 Mayıs’ta sona erecek.

Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, başvurular; Kültür Dairesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’ne, 15 Mayıs mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Yarışmaya, yakında duyurulacak seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları dışında, 1 Ocak 1982 ve 31 Aralık 2001 tarihleri içerisinde doğan ressam ve resim sanatına ilgi duyan KKTC vatandaşları katılabilecek.

ŞARTNAME KÜLTÜR DAİRESİ’NDEN ALINACAK

Kültür Dairesi’nden alınabilecek ve [email protected] adresine e-posta gönderilerek de talep edilebilen Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2017 Şartnamesi, Kültür Dairesi’nde kayıtlı mail listesine de gönderilebilecek.

Katılım detayları şartnamede belirtilen yarışmaya, sergilemeye hazır ve sanatçısı tarafından imzalanmış olarak verilecek eserlerin, “alındı belgesi” karşılığında Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’ne teslim edilmesi gerekecek.

Teslim edilecek eserin arka yüzüne, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, mobil ve sabit telefon numaraları ile e-mail adresi, eserin ismi, tekniği, ölçüleri ve TL olarak fiyatının belirtileceği bir etiket yapıştırılması gerektiği belirtildi.

Başvurular esnasında, yarışmaya verilecek eserlerin yüksek çözünürlükte çekilmiş fotoğrafları ile katılımcının tarih ve olay esasına dayanan yarım A4 sayfasını geçmeyecek kısa özgeçmişinin kaydedildiği CD eşliğinde teslim edilecek.

BAŞARILI RESSAMLAR ÖDÜLLENDİRİLEREK TEŞVİK EDİLECEK

Bu yıl 9.’su gerçekleştirilecek yarışma, anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla düzenleniyor.

YARIŞMAYA EN AZ ÜÇ EN ÇOK BEŞ ESERLE KATILIM SAĞLANIYOR

En az üç, en çok beş eser ile katılım sağlanacak “Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2017”ye, son iki yıl içerisinde üretilmiş, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş eserler kabul edilecek.

Yarışmaya eser verecek sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbest olacak.

Yarışmada seçici kurulun saptayacağı yöntemle değerlendirilecek eserler, başarı ödülüne aday olabilmesi için, eser sahibi sanatçının yarışmada en az 2 eserinin sergileme almış olması şartı aranacak.

Yarışmada verilecek mansiyon ve jüri özel ödülü için ise sanatçının en az iki eserinin sergilenmesi şartı aranmayacak.

ESERLER 6- 16 HAZİRAN 2017 TARİHLERİNDE SERGİLENECEK

Ödüllerin tümü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olan seçici kurulun, yarışmada sergilenmeye değer bulacağı eserler içerisinden belirleyeceği üç esere, derecelendirme yapılmaksızın başarı ödülü verilecek.

Başarı ödülü almaya hak kazanacak eserlerin her birine 2 bin TL ve mansiyona da 750 TL para ödülü ile plaket verilecek.

Seçici kurulun sanatçıyı teşvik amacıyla belirleyeceği jüri özel ödülüne de plaket verilecek.

Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2017 Sergisi ise 6 - 16 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek.

(UG/ÖK)