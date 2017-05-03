FLAŞ HABER

Bir Garip “Kaza”!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:12

“genç Sanatçılar Resim Yarışması” İçin Son Başvuru Tarihi 15 Mayıs...

Kültür Dairesi’nin her düzenlediği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması’na başvuruların 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor.

'genç Sanatçılar Resim Yarışması” İçin Son Başvuru Tarihi 15 Mayıs...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 : Kültür Dairesi’nin her düzenlediği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması’na başvuruların 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor.

Katılım detayları şartnamede belirtilen yarışma için başvurular  Kültür Dairesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’ne mesai saatleri içinde  “Eser Alındı” formu karşılığında yapılacak.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre yarışmanın seçici kurulu “Doç. Dr. Ümit İnatçı, Öğretim Görevlisi ve Görsel Sanatçı Oya Silbery ve Resim Öğretmeni ve Grafik Tasarım Sanatçısı Mehmet İlkerli” olarak belirlendi.

Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları dışında, 1 Ocak 1982 ve 31 Aralık 2001 tarihleri içerisinde doğan tüm ressam ve resim sanatına ilgi duyan KKTC vatandaşları katılabilecek.

Kültür Dairesi’nin kayıtlı mail listesine gönderilmiş olan Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2017 Şartnamesi, Daireden ve Dairenin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından alınabiliyor. Yarışmaya katılmayı arzu edenler [email protected] adresine e-posta göndererek de şartnameyi edinebilirler.

9.’su gerçekleştirilecek yarışma, anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla düzenleniyor.

Ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olan seçici kurulun, yarışmada sergilenmeye değer bulacağı eserler içerisinden belirleyeceği üç esere, derecelendirme yapılmaksızın başarı ödülü verilecek. Başarı ödülü almaya hak kazanacak eserlerin her birine 2,000TL’lik ve mansiyona da 750TL’lik para ödülü ile plaket verilecek. Seçici kurulun sanatçıyı teşvik amacıyla belirleyeceği jüri özel ödülüne de plaket verilecek. Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2017 Sergisi ise 6 - 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

(ÖZ/HA)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın Hak Ve Özgürlükleri” Paneli Ydü’de Yapıldı (son) “medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın...
Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Et Fiyatları İle İlgili Tarafları Toplantıya Davet Etti Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Et Fiyatları...
Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk İstisması Vakası İle İlgili Açıklama Yaptı Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk İstisması Vakası...
Korkunç Kaza... Bir Kişi Ağır Yaralı Korkunç Kaza... Bir Kişi Ağır Yaralı
Tdp, Yavuz Çıkarma Plajı’nın Kiralanması Kararının İptalini İstedi Tdp, Yavuz Çıkarma Plajı’nın Kiralanması Kararının...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

“medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın...
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından organize...

Haberi Oku