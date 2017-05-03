“genç Sanatçılar Resim Yarışması” İçin Son Başvuru Tarihi 15 Mayıs...

Kültür Dairesi’nin her düzenlediği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması’na başvuruların 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor.

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 : Kültür Dairesi’nin her düzenlediği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması’na başvuruların 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor.

Katılım detayları şartnamede belirtilen yarışma için başvurular Kültür Dairesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’ne mesai saatleri içinde “Eser Alındı” formu karşılığında yapılacak.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre yarışmanın seçici kurulu “Doç. Dr. Ümit İnatçı, Öğretim Görevlisi ve Görsel Sanatçı Oya Silbery ve Resim Öğretmeni ve Grafik Tasarım Sanatçısı Mehmet İlkerli” olarak belirlendi.

Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları dışında, 1 Ocak 1982 ve 31 Aralık 2001 tarihleri içerisinde doğan tüm ressam ve resim sanatına ilgi duyan KKTC vatandaşları katılabilecek.

Kültür Dairesi’nin kayıtlı mail listesine gönderilmiş olan Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2017 Şartnamesi, Daireden ve Dairenin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından alınabiliyor. Yarışmaya katılmayı arzu edenler [email protected] adresine e-posta göndererek de şartnameyi edinebilirler.

9.’su gerçekleştirilecek yarışma, anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla düzenleniyor.

Ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olan seçici kurulun, yarışmada sergilenmeye değer bulacağı eserler içerisinden belirleyeceği üç esere, derecelendirme yapılmaksızın başarı ödülü verilecek. Başarı ödülü almaya hak kazanacak eserlerin her birine 2,000TL’lik ve mansiyona da 750TL’lik para ödülü ile plaket verilecek. Seçici kurulun sanatçıyı teşvik amacıyla belirleyeceği jüri özel ödülüne de plaket verilecek. Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2017 Sergisi ise 6 - 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

(ÖZ/HA)