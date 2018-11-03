Genç Folk-der, Lapta Huzurevi\'ni Ziyaret Etti

HUZUREVİNDE YAŞAYANLARA HEDİYELER GÖTÜREN GENÇLER, SOHBET EDEREK, BİRLİKTE OYUNLAR OYNAYARAK VE DANS EDEREK ONLARI EĞLENDİRDİ

Lefkoşa, 3 Kasım 18 (.): Lefkoşa Folklor Derneği (Folk-Der) bünyesindeki Genç FOLK-DER, bugün Lapta Huzurevi\'ni ziyaret ederek burada yaşayanlarla sohbet etti, birlikte zaman geçirdi.

Genç FOLK-DER\'li gençler ziyaret ettikleri yaşlıları hediyelerle sevindirdi, birlikte dans ederek onları eğlendirdi.

Genç FOLK-DER yönetiminden verilen bilgiye göre, dernek üyesi gençlerde ve ailelerinde farkındalık yaratma amacıyla düzenlenen ziyaret öncesinde, gençler ve aileleri tarafından Lapta Huzurevi\'nde yaşayanlar için hediyeler alındı, yemekler hazırlandı.

Topluca Lapta Huzurevi\'ne giden Genç FOLK-DER\'liler, yaşlılarla sohbet etti, tavla oynadı, dans etti.

Ziyaretten mutlu olan Lapta Huzurevi sakinleri gençlerle güzel bir gün geçirdi.

(GÜL/ÖK) FOTOĞRAFLI