Genç Yaşta Amansız Hastalığa Yenildi

Gönyeli ilkokulunun sevilen öğretmenlerinden Aytül Üstmen genç yaşında hayatını kaybetti. Bir süreden beridir amansız hastalık kansere yenik düşen Aytül öğretmenin vefatı başta ailesi, öğretmen arkadaşları, öğrencileri ve Gönyeli halkı arasında derin üzüntüye sebep oldu . Ülkemiz eğitim camiasının bir neferini daha amansız hastalığa verilmesine isyan eden vatandaşlar Kıbrıs Manşete ulaşarak artık yeter dediler. Vatandaşlar Kıbrıs Manşet aracılığı ile siyasilerin kendi aralarında didişmeyi ve kavga etmeyi bırakarak köklü çözümler oluşturmak için hükümet kurmaları gerektiğini söylediler.