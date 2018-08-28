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Genç Sanatçılar Resim Yarışması’nın Ödül Töreni Ve Sergisi 5 Eylül’de Akm’de

Kültür Dairesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması”nın ödül töreni ve sergi açılışı, 5 Eylül’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılıyor. 

Genç Sanatçılar Resim Yarışması’nın Ödül Töreni Ve Sergisi 5 Eylül’de Akm’de

Kültür Dairesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması”nın ödül töreni ve sergi açılışı, 5 Eylül’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılıyor. 

28 Ağustos 2018 Salı 09:48
Genç Sanatçılar Resim Yarışması’nın Ödül Töreni Ve Sergisi 5 Eylül’de Akm’de

 Kültür Dairesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması”nın ödül töreni ve sergi açılışı, 5 Eylül’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılıyor. 
Kültür Dairesi’nin açıklamasına göre bu yıl 10’uncusu düzenlenen Genç Sanatçılar Resim Yarışması’nın açılışı 19.00’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından yapılacak.
Seçici kurul üyeliklerini Nilgün Güney, Filiz Ankaç ve Şenol Özdevrim’in yaptığı yarışmada derecelendirme yapılmaksızın verilen üç başarı ödülü, bir mansiyon ve bir de jüri özel ödülü sahiplerini bulacak.
Yarışmanın geçtiğimiz Haziran ayında açıklanan sonuçlarına göre; başarı ödüllerine, “Beşparmağın Güzelliği” isimli eseriyle Direnç Betmezoğlu, “Yeter I” isimli eseriyle Kemal B. Caymaz ve “Zamanda Yolculuk II” isimli eseriyle Tünay Özyay almaya hak kazanırken, mansiyona “Üç Direk Bach İçin Ayakta” isimli eseriyle Buğra Göksu ve jüri özel ödülüne de “Of Roots and Links; Cacti” isimli eseriyle İbrahim İnce layık görülmüştü.
14 KİŞİ 49 ESERLE KATILDI, 12 KİŞİNİN 28 ESERİ SERGİLENMEYE DEĞER BULUNDU
Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya bu yıl 49 eser ile 14 kişi katıldı ve yarışma sonucunda 12 kişinin 28 eseri sergilenmeye değer bulundu. 
Açıklamaya göre 5 Eylül’de AKM’de yer alacak açılış ve ödül töreninde, yarışmada ödül almaya hak kazanan katılımcılara ödül plaketlerinin yanı sıra para ödülleri de verilecek. Başarı ödülünü almaya hak kazanan eserlerin her birine 2 bin TL’lik, mansiyon almaya hak kazanan esere 750TL’lik ve jüri özel ödülünü almaya hak kazanan esere de 500TL’lik para ödülü verilecek. 
14 Eylül’e kadar açık kalacak sergide Ali Genç’in “Lojman1” ve “Lojman2”, Buğra Göksu’nun “Üç Direk Bach İçin Ayakta (Mansiyon)”, “İsimsiz” ve “Durdu ve de Durdu”, Celal Atikler’in “Balıkçı 2”, Direnç Betmezoğlu’nun “Beşparmağın Güzelliği (Başarı Ödülü)” ve “Seken Taş”, Hasan Kayıplar’ın “Torslu Kompozisyon 1”, “Torslu Kompozisyon 2”, “Torslu Kompozisyon 3” ve “Torslu Kompozisyon 4”, İbrahim İnce’nin “Of Roots and Links; Cacti (Jüri Özel Ödülü)”, İlayda Kürde’nin “Graceful Hand”, “Hopeful Hand” ve “Amusing Hand”, İlayda Özbekoğlu’nun “Ankara'nın Doğuşu”, “Mavinin Sıcaklığı” ve “Erilta’nın Gücü”, Kemal B. Caymaz’ın “Yeter I (Başarı Ödülü)”, “Yeter II” ve “Yeter IIl”, Nurtane Karagil’in “Mağusa’da Bir Yaz Günü (Palm Beach)”, “Mağusa’da Bir Yaz Günü (Anıt)” ve “Mağusa’da Bir Yaz Günü (Liman)” Osman Onat Alicik’in “Balkon Hayatı” Tünay Özyay’ın “Zamanda Yolculuk II (Başarı Ödülü)” ve “Zamanda Yolculuk: Renklerin Altın Çağı” isimli eserleri sanatseverin izlenimine sunulacak. 
 


Son Güncelleme: 28.08.2018 13:22
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