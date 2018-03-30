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GENÇ SANATÇILAR RESİM YARIŞMASI İÇİN BAŞVURULAR 14 MAYIS’TA BAŞLIYOR

GENÇ SANATÇILAR RESİM YARIŞMASI İÇİN BAŞVURULAR 14 MAYIS’TA BAŞLIYOR

30 Mart 2018 Cuma 14:58
GENÇ SANATÇILAR RESİM YARIŞMASI İÇİN BAŞVURULAR 14 MAYIS’TA BAŞLIYOR
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GENÇ SANATÇILAR RESİM YARIŞMASI İÇİN BAŞVURULAR 14 MAYIS’TA BAŞLIYOR

 Kültür Dairesi’nin geleneksel etkinliği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018” için başvurular 14 Mayıs’ta başlıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin her yıl düzenlediği yarışma için Kültür Dairesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’ne yapılacak başvurular 25 Mayıs’ta sona erecek.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yarışmaya, önümüzdeki günlerde duyurulacak seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları dışında, 1 Ocak 1983 ve 31 Aralık 2002 tarihleri arası doğan tüm ressam ve resim sanatına ilgi duyan KKTC vatandaşları katılabilecek.  

ŞARTNAME KÜLTÜR DAİRESİ’NDEN ALINACAK

Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018 Şartnamesi, Kültür Dairesi’nden ve Daire’nin web sayfası www.kktckulturdairesi.com adresinden alınabileceği gibi kulturdairesi@yahoo.com adresine e-posta gönderilerek de talep edilebilecek.

Katılım detayları şartnamede belirtilen yarışmaya, sergilemeye hazır ve sanatçısı tarafından imzalanmış olarak verilecek eserlerin, “alındı belgesi” karşılığında Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’ne teslim edilmesi gerekiyor. 

Teslim edilecek eserin arka yüzüne, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, mobil ve sabit telefon numaraları ile e-mail adresi, eserin ismi, tekniği, ölçüleri ve TL olarak fiyatının belirtileceği bir etiket yapıştırılması gerektiği belirtildi. 

Başvurular esnasında, yarışmaya verilecek eserlerin yüksek çözünürlükte çekilmiş fotoğrafları ile katılımcının tarih ve olay esasına dayanan yarım A4 sayfasını geçmeyecek kısa özgeçmişinin kaydedildiği CD eşliğinde teslim edilecek.

BAŞARILI RESSAMLAR ÖDÜLLENDİRİLEREK TEŞVİK EDİLECEK

Bu yıl 10.’su gerçekleştirilecek yarışmanın, anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin genç kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla düzenlendiği kaydedildi.

YARIŞMAYA EN AZ ÜÇ EN ÇOK BEŞ ESERLE KATILIM SAĞLANACAK

En az üç, en çok beş eser ile katılım sağlanacak “Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018”e, son iki yıl içerisinde üretilmiş, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş eserler kabul edilecek.

Yarışmaya eser verecek sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbest olacak. 

Önümüzdeki günlerde duyurulacak Yarışma Seçici Kurulu’nun saptayacağı yöntemle değerlendirilecek eserlerin, başarı ödülüne aday olabilmesi için, eser sahibi sanatçının yarışmada en az 2 eserinin sergileme almış olması şartı aranıyor.

GENÇ SANATÇILAR RESİM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

Ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olan seçici kurulun, yarışmada sergilenmeye değer bulacağı eserler içerisinden belirleyeceği üç esere, derecelendirme yapılmaksızın başarı ödülü verilecek.

Başarı ödülü almaya hak kazanacak eserlerin her birine 2 bin TL’lik ve mansiyona da 750 TL’lik para ödülü ile birlikte plaket takdim edilecek.

Seçici kurulun sanatçıyı teşvik amacıyla uygun görmesi halinde belirleyeceği esere jüri özel ödülü verilecek. Jüri özel ödülünü alacak eserin sahibine de ayrıca plaket ve 500 TL tutarında para ödülü verilecek. 

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018 Sergisi’nin açılışı ve ödül töreninin tarihi ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Anahtar Kelimeler:
Atatürk Kültür Merkezi’Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018
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