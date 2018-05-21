Kültür Dairesi tarafındandüzenlenen geleneksel “Genç Sanatçılar Resim Yarışması” için başvuru süresi 25 Mayıs Cuma günü sona erecek ve ödül alacaklar 30 Mayıs Çarşamba günü belirlenecek.



Kültür Dairesi tarafından yapılan açıklamada, başvuru süresi 14 Mayıs Pazartesi günü başlayan yarışma için,mesai saatleri içinde Kültür Dairesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’nde başvuru kabul ediliyor.



Katılım detayları şartnamede belirtilen yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları dışında, 1 Ocak 1983 ve 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğan tüm ressam ve resim sanatına ilgi duyan KKTC vatandaşları katılabilir.



Kültür Dairesi’nin kayıtlı mail listesine gönderilmiş olan Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018 Şartnamesi, Daireden ve Dairenin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından alınabiliyor. Yarışmaya katılmayı arzu edenler kulturdairesi@yahoo.com adresine e-posta göndererek de şartnameyi edinebilirler.



BAŞARILI RESSAMLAR ÖDÜLLENDİRİLEREK TEŞVİK EDİLECEK



10.’su gerçekleştirilen yarışma, anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla düzenleniyor.



Ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olan seçici kurulun, yarışmada sergilenmeye değer bulacağı eserler içerisinden belirleyeceği üç esere, derecelendirme yapılmaksızın başarı ödülü ve bir de mansiyon verilecek.Başarı ödülü almaya hak kazanacak eserler için 2 bin TL ve mansiyona da 750TL para ödülü ile birlikte plaket verilecek.Seçici kurulun sanatçıyı teşvik amacıyla uygun görmesi halinde belirleyeceği bir eser de jüri özel ödülü ile ödüllendirilerek, eser sahibine plaket ve 500TL para ödülü verilecek.Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018 Sergisi’nin açılışı ve ödül töreninin tarihi ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.