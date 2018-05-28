“Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018”in Başvuru Süresi 13 Haziran Tarihine Kadar Uzatıldı

Genç Sanatçılar Resim Yarışması”nın başvuru süresi, 13 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, mesai saatleri içinde Kültür Dairesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’ne yapılabilecek başvurular, “Eser Alındı Formu” karşılığında kabul edilecek.

Kültür Dairesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması”nın seçici kurulu, Ressam Filiz Ankaç, Grafiker Ressam Nilgün Güney ile Resim ve Seramik Sanatçısı Şenol Özdevrim’den oluşuyor.

Katılım detayları şartnamede belirtilen yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları dışında, 1 Ocak 1983 ve 31 Aralık 2002 tarihleri içerisinde doğan tüm ressam ve resim sanatına ilgi duyan KKTC vatandaşları katılabiliyor.

Kültür Dairesi’nin kayıtlı mail listesine gönderilmiş Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018 Şartnamesi, Daireden ve Dairenin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından alınabiliyor. Yarışmaya katılmayı arzu edenler, kulturdairesi@yahoo.com adresine e-posta göndererek de şartnameyi edinebilir.

BAŞARILI RESSAMLAR ÖDÜLLENDİRİLEREK TEŞVİK EDİLECEK



10.’su gerçekleştirilecek yarışma, anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla düzenleniyor.GENÇ SANATÇILAR RESİM YARIŞMASI ÖDÜLLERİÖdüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olan seçici kurulun, yarışmada sergilenmeye değer bulacağı eserler içerisinden belirleyeceği üç esere, derecelendirme yapılmaksızın başarı ödülü ve bir de mansiyon verilecek. Başarı ödülü almaya hak kazanacak eserlerin her biri, 2,000 TL ve mansiyon da 750 TL para ödülü ile birlikte plaketle de ödüllendirilecek.Seçici kurulun sanatçıyı teşvik amacıyla uygun görmesi halinde belirleyeceği bir eser de jüri özel ödülü ile ödüllendirilerek, eser sahibine plaket ve 500 TL tutarında para ödülü verilecek.Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018 Sergisi’nin açılışı ve ödül töreninin tarihi ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.