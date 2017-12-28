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Genç nüfus aile kurmaktan itina ile kaçınıyor

Son 9 yılda ülkedeki genç nüfus, işsizlik, maaş azlığı, alım gücünün her geçen gün düşmesi ve boşanma oranlarının fazlalığı nedeniyle evliliğe karşı güvensizlik duygusuna kapılıyor.

Genç nüfus aile kurmaktan itina ile kaçınıyor

Son 9 yılda ülkedeki genç nüfus, işsizlik, maaş azlığı, alım gücünün her geçen gün düşmesi ve boşanma oranlarının fazlalığı nedeniyle evliliğe karşı güvensizlik duygusuna kapılıyor.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:43
Genç nüfus aile kurmaktan itina ile kaçınıyor
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Ülkemizdeki genç nüfusun, toplumumuzun temel taşı evlilik müessesesine güveni kalmadı. Son 9 yılda ülkedeki genç nüfus, işsizlik, maaş azlığı, alım gücünün her geçen gün düşmesi ve boşanma oranlarının fazlalığı nedeniyle evliliğe karşı güvensizlik duygusuna kapılıyor.

Konuyla ilgili 2007-2016 yıllarını kapsayan boşanma istatistiklerini Kıbrıs Postası’na değerlendiren Uzman Sosyolog Nihal Salman, “gençler evlilikten kaçınıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Son 10 yılda evliliklerde %45 oranında düşüş olduğunu belirten Salman, “Eğitim de evlilik sayısını etkilemektedir. Ülkedeki işsizlik nedeni ile gençlerimiz yüksek eğitimlerinin üzerine doktora ve üstü gibi eğitim alma zorunluluğu yaşamaktadırlar” açıklamasında bulundu.

Salman, “İyi eğitim alamama nedeni ile gençlerimiz yurt dışında eğitim almaya gitmekte” dedi.

“Evli kalma süresi, evliliği sürdürmek için geçerli bir neden değil”

Ülkemizde İlk 5 yılda boşanan çiftlerin, toplam boşanan çift sayısının yüzde 30’unu oluşturduğuna dikkat çeken Salman, “Artık evlilik yılı evliliği sürdürmek için geçerli bir neden değil” yorumunda bulundu.

“Tüm dünyada, en fazla boşanma oranının olduğu sürenin, ilk beş yıl olduğu bilinmekte” diyen Uzman Sosyolog, “Hatta tüm dünyada olduğu gibi bu sebeple, yüksek mahkemelerden çıkan istatistikler ise ilk 5 yılı yıllara ayırarak vermekte” şeklinde konuştu.

İstatistikler incelendiğinde ise ülkemizde yaşanan boşanmaların %30’u ilk 5 yılda meydana geliyor. 

“Artık evlilik yılı evliliği sürdürmek için bir neden değil” diyen Salman, “Uzun yıllar evli olarak yaşayan insanların, boşanma oranı artmış durumda. Günümüzde çocuklarını evlendiren, yüksek eğitim için yurt dışına yollayan, hatta torun sahibi bile olup da boşanma kararı alan çiftlerin sayıca arttığını görmekteyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Postası

“ÇOK SAYIDA ÇOCUK, BOŞANMAYI ENGELLİYOR”

Boşanma istatistiklerini yorumlayan Salman, “İstatistiklerde dikkat çeken bir diğer nokta ise, çocuk sayısının boşanma oranı üzerindeki etkisidir” diyerek, “Çocukların sorumluluğunu tek başına almak, çocuk sayısı arttıkça zorlaşmakta; bu da boşanmayı engellemekte” şeklinde konuştu.

Salman, “3 veya daha fazla çocuğu olan ailelerin boşanma oranı %7,7’dir. %92.3 oranında boşanma ise, çocuksuz ve en fazla iki çocuklu aileleri oluşturmaktadır. Çünkü çocukların sorumluluğunu tek başına almak çocuk sayısı arttıkça zorlaşmakta bu da boşanmayı engellemektedir” dedi.

Son Güncelleme: 28.12.2017 11:03
Anahtar Kelimeler:
Nihal Salman
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