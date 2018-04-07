Genç modele ‘poposu göründüğü için’ ceza kesildi

Instagram'da 40 bin takipçisi olan ABD'li model Kinsey Golden, 26 Mart tarihinde erkek arkadaşı Trav Springer'la tatil yaptığı Filipinler'de motosikletle ilerlerken polis tarafından durduruldu.

Polis, üzerinde yalnızca bikini altı olan Golden'ın poposunu bir şalla örtmesini istedi. Polis, Springer'a da üzerine tişört giymesini söyledi.

Güvenlik görevlileri, ikiliye kural ihlali yaptıklarına dair ceza kesip yollarına devam etmelerine izin verdi. Polis ayrıca turistlerin ‘daha uygun’ kıyafetler giymesi gerektiğini hatırlattı.