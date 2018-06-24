banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95852
ALTIN
190.976
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1791
EURO
5.4311
Cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çekti tutuklandı
GİRNE'DE BİR TUTUKLU
Meclis yarın toplanacak
MECLİS YARIN TOPANACAK
KKTC sandık başında
KKTC SANDIK BAŞINDA
Yol trafiğe açıldı!
Yol trafiğe açıldı!
banner282

Genç kadını çocuklarının gözü önünde benzinle yakarak öldürüldü!

ABD'nin Kolorado eyaletinde 38 yaşındaki Christina Archuleta-Blasier, çocuklarının önünde sevgilisi tarafından benzin dökülerek yakıldı. Genç kadın 33 gün sonra hayatını kaybetti.

Genç kadını çocuklarının gözü önünde benzinle yakarak öldürüldü!

ABD'nin Kolorado eyaletinde 38 yaşındaki Christina Archuleta-Blasier, çocuklarının önünde sevgilisi tarafından benzin dökülerek yakıldı. Genç kadın 33 gün sonra hayatını kaybetti.

24 Haziran 2018 Pazar 11:06
Genç kadını çocuklarının gözü önünde benzinle yakarak öldürüldü!

ABD’nin Kolorado eyaletinde John Vasquez isimli adam, sevgilisi Christina Archuleta-Blasier’i 3 çocuğunun gözleri önünde benzin dökerek yaktı. Genç kadın 33 gün sonra tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti.

ANNESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI

banner277
Olay sırasında kan donduran bir detay ortaya çıktı. Olay sırasında annesini kurtarmaya çalışan Christina Archuleta-Blasier küçük oğlunun, vücudunda yanıklar meydana geldi. Küçük çocuk tüm çabalarına rağmen annesini kurtaramadı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Vasquez’in sevgilisi Blasier’a daha öncede şiddet uyguladığı ortaya çıktı.Polis tarafından tutuklanan Vasquez, ifadesinde suçlamaları reddederek, sevgilisinin kazayla yandığını söyledi. Mahkeme Vasquez’i, kasten adam öldürme, çocuk istismarı ve kundaklama suçundan ömür boyu hapse mahkum etti.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis yarın toplanacak
Meclis yarın toplanacak
Denktaş oyunu kullandı
Denktaş oyunu kullandı
KKTC sandık başında
KKTC sandık başında
Kazada ölenlerin isimleri açıklandı!
Kazada ölenlerin isimleri açıklandı!
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi sınav sonuçları açıklandı
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi sınav sonuçları açıklandı
Kamyonun üzerine devrildiği arabadaki 2 kişi hayatını kaybetti
Kamyonun üzerine devrildiği arabadaki 2 kişi hayatını kaybetti
Çakıl yüklü kamyon bir aracın üzerine devrildi
Çakıl yüklü kamyon bir aracın üzerine devrildi
CTP Güzelyurt’ta Yürüyüş Gerçekleştirdi!
CTP Güzelyurt’ta Yürüyüş Gerçekleştirdi!
Manisoy CTP Alayköy Ocak Örgütü’nde Proje Tanıtım Etkinliği Düzenledi!
Manisoy CTP Alayköy Ocak Örgütü’nde Proje Tanıtım Etkinliği Düzenledi!
Yüksek Seçim Kurulu Uyardı!
Yüksek Seçim Kurulu Uyardı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim