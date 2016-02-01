Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Genç İşadamları Derneği, Kamu Ve Özel İşyeri Çalışma Saatlerinin Eşitlenmesini İstedi

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği, ülkede verimliliğin artırılması hedefiyle kamu ve özel işyerlerinin çalışma saatlerinin eşitlenmesi gerektiğini kaydetti.

Genç İşadamları Derneği, Kamu Ve Özel İşyeri Çalışma Saatlerinin Eşitlenmesini İstedi

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği, ülkede verimliliğin artırılması hedefiyle kamu ve özel işyerlerinin çalışma saatlerinin eşitlenmesi gerektiğini kaydetti.

01 Şubat 2016 Pazartesi 15:36
Genç İşadamları Derneği, Kamu Ve Özel İşyeri Çalışma Saatlerinin Eşitlenmesini İstedi
banner238

GİAD: “KAMUDA ÇALIŞMA SAATLERİ YAZ KIŞ AYIRMADAN 08.00-13.00 İLE 14.00-17.00 OLSUN”

 Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği, ülkede verimliliğin artırılması hedefiyle kamu ve özel işyerlerinin çalışma saatlerinin eşitlenmesi gerektiğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği, bu çerçevede kamudaki çalışma saatlerinin yaz kış ayırmadan 08.00 – 13.00 ile 14.00 – 17.00 olması gerektiğini savundu.

Dernek Başkanı Ceyhun Tunalı yazılı açıklamasında, kamu kurumlarındaki çalışma saatlerinin ülkedeki tüm kesimlerin huzurlu bir ortamda çalışmasına engel olduğunu iddia ederek, kamudaki mevcut mesai saatlerinin; kamuda verimsizliğe özel sektör çalışma saatleri ile de ayrımcılığa yol açtığını öne sürdü.

Tunalı, bu çerçevede kamudaki çalışma saatlerinde de özveride bulunulması gerektiği görüşünü ifade ederek, kamu çalışanlarının 08.00 – 15.30 saatleri arasında öğle arası bile veremeden çalışmasının adil ve verimli olmadığına inandıklarını kaydetti.

Tam gün mesai yapılması durumunda kamu personelinin çocuklarının okul çıkışından sonra ne yapacağı endişesi taşıdığını, ancak özel sektör çalışanlarının da bu endişeyi taşıdığını ifade eden Tunalı, bu konuda eğitim sisteminde de tam gün eğitime geçilmesinin bu endişeleri ortadan kaldırılabileceğine inanç belirtti.

Tunalı, kamudaki çalışma saatlerinin düzenlenmesinin sadece kamuda verimliliği artırmayı değil, ikinci işin önüne geçilmesi ve kayıt dışı ekonomiyi engellemesi bakımından da önem taşıdığına dikkat çekti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim