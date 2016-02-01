Genç İşadamları Derneği, Kamu Ve Özel İşyeri Çalışma Saatlerinin Eşitlenmesini İstedi

GİAD: “KAMUDA ÇALIŞMA SAATLERİ YAZ KIŞ AYIRMADAN 08.00-13.00 İLE 14.00-17.00 OLSUN”

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği, ülkede verimliliğin artırılması hedefiyle kamu ve özel işyerlerinin çalışma saatlerinin eşitlenmesi gerektiğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği, bu çerçevede kamudaki çalışma saatlerinin yaz kış ayırmadan 08.00 – 13.00 ile 14.00 – 17.00 olması gerektiğini savundu.

Dernek Başkanı Ceyhun Tunalı yazılı açıklamasında, kamu kurumlarındaki çalışma saatlerinin ülkedeki tüm kesimlerin huzurlu bir ortamda çalışmasına engel olduğunu iddia ederek, kamudaki mevcut mesai saatlerinin; kamuda verimsizliğe özel sektör çalışma saatleri ile de ayrımcılığa yol açtığını öne sürdü.

Tunalı, bu çerçevede kamudaki çalışma saatlerinde de özveride bulunulması gerektiği görüşünü ifade ederek, kamu çalışanlarının 08.00 – 15.30 saatleri arasında öğle arası bile veremeden çalışmasının adil ve verimli olmadığına inandıklarını kaydetti.

Tam gün mesai yapılması durumunda kamu personelinin çocuklarının okul çıkışından sonra ne yapacağı endişesi taşıdığını, ancak özel sektör çalışanlarının da bu endişeyi taşıdığını ifade eden Tunalı, bu konuda eğitim sisteminde de tam gün eğitime geçilmesinin bu endişeleri ortadan kaldırılabileceğine inanç belirtti.

Tunalı, kamudaki çalışma saatlerinin düzenlenmesinin sadece kamuda verimliliği artırmayı değil, ikinci işin önüne geçilmesi ve kayıt dışı ekonomiyi engellemesi bakımından da önem taşıdığına dikkat çekti.