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18 Şubat 2017 Cumartesi 12:16

Genç Avukat Yarın Toprağa Verilecek

Genç Avukat Yarın Toprağa Verilecek
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Girne Lefkoşa Anayolu’nda bu sabah meydana gelen trafik kazasında, yaşamını yitiren 39 yaşındaki Avukat Akan Gürkan yarın saat 11.00de Yüksek Mahkemede düzenlenecek törenin ardindan Lefkoşada toprağa verilecek
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