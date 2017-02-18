Genç Avukat Yarın Toprağa Verilecek

Girne Lefkoşa Anayolu’nda bu sabah meydana gelen trafik kazasında, yaşamını yitiren 39 yaşındaki Avukat Akan Gürkan yarın saat 11.00de Yüksek Mahkemede düzenlenecek törenin ardindan Lefkoşada toprağa verilecek
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.