Gemikonağı’nda aracı ile çarptığı kişiyi ağır yaraladı

Gemikonağı’nda bu sabah saat 03:00 sıralarında meydana gelen olayda bir kişi aracıyla yoldaki yayaya kasten çarpıp ağır yaraladı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gemikonağı’nda Fuat Yakup Sokak üzerinde, Kadir Geylani Güven (E-29), güney istikametine doğru yolun solundan yaya olarak yürüdüğü sırada, yönetimindeki jeep araç ile karşı istikametten gelmekte olan M.D. (E-27) yolun sağına geçerek söz konusu şahsa aracın sağ ön kısmı ile kasten ve kanunsuz olarak çarpıp adı edileni öldürülmeye teşebbüs edip ağır şekilde yaraladı.

Olayda ağır yaralanan Kadir Geylani Güven, kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde her iki ayağında kırık teşhisi ile tedavi altına alındı.

M. D. ile olay esnasında araçta yolcu olarak bulunan H.K. (E-33) tutuklandı.