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02 Mayıs 2017 Salı 08:26

Gemikonağı’nda “sokak Hayvanları İle Elele” Etkinliği

Gemikonağı’nda Cumartesi günü “Sokak Hayvanları ile Elele” etkinliği gerçekleştirilecek.

Gemikonağı'nda 'sokak Hayvanları İle Elele” Etkinliği
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Lefkoşa, 2 Mayıs 17 : Gemikonağı’nda Cumartesi günü “Sokak Hayvanları ile Elele” etkinliği gerçekleştirilecek.

Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nden yapılan açıklamaya göre etkinlik,  Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği Gençlik Kollarının girişimi ile düzenleniyor.

Lefke Belediyesi,  Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke Turizm Derneği, Güzelyurt SEÇDER-GASAD’ın katkı koytacağı etkinlik kapsamında Cumartesi saat 16.30’da Gemikonağı Çarşısından Soli Otel önünde düzenlenmiş alana kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.

17.00’de konuşmalarla başlayacak etkinlikte çeşitli gösteriler gerçekleştirilecek. Yüz boyama, dondurma ve pamukşeker  satışı, müzik dinletileri, halk dansları gösterilerinin yer alacağı etkinlikten elde edilecek gelir, sokak hayvanlarının yaşamını kolaylaştırmak için yem, suluk ve hazır mama temini için kullanılacak.

(DOĞ/ÖK)

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