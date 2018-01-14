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Gemi ile Mersin’e gönderildi

Gemi ile Mersin’e gönderildi

14 Ocak 2018 Pazar 14:07
Gemi ile Mersin’e gönderildi
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FETÖ soruşturması kapsamında aranan Türk Silahlı Kuvvetler askeri Mehmet Ali Sakin gözaltına alınmasının ardından Türkiye’ye iade edildi.

KKTC’de görevli Türk Silahlı Kuvvetleri  askeri Mehmet Ali Sakin dün, KKTC Polisi tarafından gözaltına alınarak Türkiye'ye iade edildi. 

Bir süredir kayıptı

Elde edilen bilgilere göre FETÖ soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve kayıplara karışan Sakin bir süredir aranıyordu. Hakkında tutuklama emri bulunan Sakin, dün KKTC Polisi tarafından Mağusa’da tespit edilerek gözaltına alındı. 

Eşi ve çocuklarıyla Mersin’e gönderildi

Sakin, eşi ve çocukları ile birlikte polis eşliğinde dün akşam Mersin'e gönderilmek üzere Mağusa Limanında gemiye bildirildi. Sakin’in Mersin’de yetkililere teslim edileceği öğrenildi. 

Yeni Bakış

Son Güncelleme: 14.01.2018 15:12
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