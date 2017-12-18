GELİNCİK’TE 37 YAŞINDAKİ ŞULE ARACA ANİDEN RAHATSIZLANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Gelincik’te 37 yaşındaki Şule Araca, ayni köyde faaliyet gösteren Nurçin Butik isimli işyerinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay bugün saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

YAYLA’DA AV KANLI BİTTİ, BİR KİŞİ YARALANDI

Öte yandan dün Yayla Arıtma Tesisi’nin bulunduğu ava açık bölgede bahçesinde mandalina toplayan V.K.(E-48) ile aynı bölgede avlanan E.Y. (E-23) arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Dün saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda V.K. ile, bölgede avlanan E.Y.’nin bahçesine doğru ateş ettiği gerekçesiyle aralarında tartışma çıktı.

V.K. ile E.Y. kavga ettikleri sırada, E.Y. sol elinden ve başından yaralanırken, V.K. ise yüzüne aldığı darbeden dolayı burnu kırıldı.

Bu sırada E.Y. ile avlanan B.K.(E-22) de tasarrufunda bulunan av tüfeğini V.K.’nin üzerine doğrultmak suretiyle adı edileni darp ettiği sırada, bölgede avlanan V.K.’nini babası A.K.(E-73) de tasarrufunda bulunan av tüfeği ile E.Y’nin yaklaşık 20 metre arkasından üzerine doğru bir el ateş ederek, E.Y’yi öldürmeye teşebbüs ederek yaraladı.

A.K. ayrıca E.Y. ve B.K’nin kullanımında bulunan araç ile olay yerinden kaçtıkları sırada araca doğru da bir el ateş ederek bahse konu araca hasar verdi.

Olayda yaralanan E.Y., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip, Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

E.Y’nin hayati tehlikesi bulunmazken bahse konu şahıslar tutuklandı.

DEMİRHAN’DA HIRSIZLIK

Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’te dün saat 18.00’de meydana gelen hırsızlık olayında ise, N.Ç.(E-23) marketten aldığı 80,30 TL değerindeki ürünleri kasadan geçirmeden çaldı.

Adı edilen tutuklandı.

ERCAN’DA PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Öte yandan, dün saat 10.15 sıralarında, Ercan Hava Limanı’nda, O.S.(E-34) tasarrufunda 10 bin Euro muadili Döviz veya Türk lirasından fazla para olan 24 bin Dolar nakit parayı, K.S.(E-61) ise 10 bin Dolar ve 45 bin TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacakları sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

İSKELE’DE ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU…

İskele’de dün 17.00-19.00 saatleri arasında, İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde düzenlenen asayiş ve trafik operasyonunda suç işlediği tespit edilen toplam 30 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, bir araç ise trafikten men edildi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofis ve kumarhaneler kontrol edilerek, yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam yedi kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 293 araç kontrol edildi.