Gelincik Şule’ye ağlıyor

Kahve içmek için arkadaşının dükkânına giden ve aniden fenalaşarak yaşamını kaybeden 38 yaşındaki bir çocuk annesi Şule Acarca’nın ölümü şok etkisi yarattı

Gelincikli 38 yaşındaki Şule Acarca, dün sabah saatlerinde arkadaşı ile kahve içerken fenalaştı, yaşamını yitirdi. Acarca’nın beklenmedik ölümü, Gelincik köyünü yasa boğdu.

Dün öğle saatlerinde arkadaşının dükkânına kahve içmek için gittiği belirtilen Acarca’nın bir anda fenalaşarak yere yığıldığı öğrenildi.

Olay yerine ‘112’ Acil Servis çağrıldı, ancak sağlık ekipleri olay yerine gittiği zaman Acarca için yapacak bir şey yoktu.

Beklenmedik bir şekilde yaşamını yitiren genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acarca’ya bugün otopsi yapılacak

Beklenmeyen bir şekilde yaşamını kaybeden talihsiz kadının ölüm nedeni bugün yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Acarca’nın cenazesi ise öğle namazının ardından Gelincik’te toprağa verileceği öğrenildi.