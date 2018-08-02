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”Geleneksel Türk Okçuluğu” Kurslarının Lefkoşa Ayağı Tamamlandı!

Lefkoşa, 2 Ağustos 18 : Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından “Kemankeş Projesi” kapsamında, aralarında KKTC’nin de bulunduğu 16 ülkede düzenlenen “Geleneksel Türk Okçuluğu” kurslarının Lefkoşa ayağı tamamlandı.

”Geleneksel Türk Okçuluğu” Kurslarının Lefkoşa Ayağı Tamamlandı!

Lefkoşa, 2 Ağustos 18 : Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından “Kemankeş Projesi” kapsamında, aralarında KKTC’nin de bulunduğu 16 ülkede düzenlenen “Geleneksel Türk Okçuluğu” kurslarının Lefkoşa ayağı tamamlandı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:37
”Geleneksel Türk Okçuluğu” Kurslarının Lefkoşa Ayağı Tamamlandı!


Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından “Kemankeş Projesi” kapsamında, aralarında KKTC’nin de bulunduğu 16 ülkede düzenlenen “Geleneksel Türk Okçuluğu” kurslarının Lefkoşa ayağı tamamlandı.
Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nün “Geleneksel Türk Okçuluğu”nu sevdirmek, gençleri ata sporlarına teşvik etmek ve gelenekleri yeni nesillere aktarmak amacıyla, KKTC Okçuluk Federasyonu ve Yakın Doğu Üniversitesi ile işbirliğinde 10 Şubat 2018-10 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu” kapanış programı 31 Temmuz Salı akşamı saat 20.30’da Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen sertifika töreniyle icra edildi.
Enstitü Müdürü Hüseyin Şahin sertifika töreninin açış konuşmasını yaparak Türk Okçuluğu kursunda vermiş oldukları destekten ötürü KKTC Okçuluk Federasyonuna ve Yakın Doğu Üniversitesine teşekkür etti.
KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Ferdi Çiftçi de Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür ederek başladığı konuşmasında, yapılan işbirliğinin önemine değindi ve bu işbirliğinin sürmesi temennisinde bulundu.
Kurslara katılım gösteren kursiyerlere sertifika takdiminin ardından, yarışmalarda başarılı olanlara madalyaları Enstitü Müdürü Hüseyin Şahin tarafından takdim edildi.



 

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Son Güncelleme: 02.08.2018 14:56
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