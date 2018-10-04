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Geleneksel Lefkoşa Maratonu 11 Kasım’da…

“LEFKOŞA TURKCELL’LE KOŞUYOR PAYLAŞIM ARTIYOR”...

Geleneksel Lefkoşa Maratonu 11 Kasım’da…

“LEFKOŞA TURKCELL’LE KOŞUYOR PAYLAŞIM ARTIYOR”...

04 Ekim 2018 Perşembe 12:11
Geleneksel Lefkoşa Maratonu 11 Kasım’da…
“LEFKOŞA TURKCELL’LE KOŞUYOR PAYLAŞIM ARTIYOR”...

10 KASIM’DA BÜYÜK HAN’DA “MAKARNA PARTİSİ” DÜZENLENECEK… ÖDÜL TÖRENİ 12 KASIM’DA BANDABULYA SAHNESİNDE

Lefkoşa Türk Belediyesinin (LTB) her yıl düzenlediği Lefkoşa maratonu bu yıl 11 Kasım’da koşulacak.


Ana sponsorluğunu Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yapacağı ve gelirinin tümü LTB Paylaşım Mutfağı’na gidecek maraton, 4 kilometre (Halk Koşusu), 10 kilometre ve 21 kilometrelik (Yarı Maraton) olarak 3 ayrı kategoride koşulacak.


Cumhurbaşkanlığı ve KKTC Atletizm Federasyonu katkılarıyla düzenlenecek Maraton öncesi 10 Kasım günü Büyük Han’da “Makarna Partisi” verilecek, Maratonun ödül töreni ise 12 Kasım’da Bandabulya Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.


Maratonun sponsorları Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Sharaf Electronics, Atakom (Saka Su), Nicosia Finans, Şener Trading (Oshee Vitaminli Suları), Genç TV, Radyo Juke ve Under Armour (Giyim) olarak açıklandı.


Maratona paydaş kuruluşlar Cranberries Dans Okulu, Erdener Gümrükleme, Özerlat Kahve, Gavecik, Onbaşılar, Simit Dünyası olarak açıklandı.


HARMANCI
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bu yıl 8.’si düzenlenecek maratonun son 5 yıldır ardışık olarak düzenlendiğine dikkati çekerek, bundan önce hayvan barınağı, özel gereksinimli bireylere engelsiz taksi, lösemili çocuklar ve S.O.S Çocuk Köyü yararına maratonun koşulduğunu hatırlattı.


“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Paylaşım Artıyor” sloganıyla düzenlenecek bu yılki maratonun gelirinin Paylaşım Mutfağı’na ayrılacağını vurgulayan Başkan Harmancı, bunun özellikle son dönemde yaşanmakta olan ekonomik kriz ortamında yoksullukla mücadele adına önemli bir hareket olacağını ifade etti.


Paylaşım Mutfağı’nın her gün 200 kişiye bir öğün sıcak yemek servisi yaptığını anımsatan Harmancı, Maratonun geliriyle 1 veya 2 araç alıp Paylaşım Mutfağı’nın dağıtım ağını genişletmeyi ve daha çok yalnız yaşayan, yaşlı ve yoksul kişiye ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.


MADEN
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden de ekonomik zorlukların ülkeyi olumsuz etkilediği bir dönemde katkı koymanın önemine işaret ederek, sponsor firmalara teşekkür etti.


Turkcell olarak sosyal ve kültürel alanlarda Kıbrıs Türk halkına desteği sürdüreceklerini dile getiren Maden, bazı firmaların ihalelere dahi katılmayarak, bütçelerine böyle bir kalemi eklemediklerini görmenin üzüntü verici olduğunu da söyledi.


Maden, maratonun bir şenlik olarak toplumsal kaynaşmayı desteklediğini, dayanışmaya katkı yaptığını ifade ederek, memuru, işçisi, tüccarı, personeli, patronuyla herkesin halka hizmet ettiğini kaydetti.


Maden ayrıca tüm dünyada 4.5G, 5G ve 6G’nin konuşulduğu bugünlerde Kuzey Kıbrıs’ta 3G ile hizmet verildiğine işaret ederek, yönetenlerin, dijitalleşme alanında toplumun hak ettiğini topluma vermesi gerektiğini belirtti.


Kayıtları 26 Ekim’de başlayacak Maratona katılım ücretleri 4 km. için 20 TL, 10 km. için 30 TL ve 21 km. için 50 TL olarak belirlendi.

Son Güncelleme: 04.10.2018 15:16
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