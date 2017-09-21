Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası'nın birlikte düzenlediği "Geleceğe Güvenle Ulaştıralım" Konferansı yarın başlıyor.

Lefkoşa, 21 Eylül 17 : Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası'nın birlikte düzenlediği "Geleceğe Güvenle Ulaştıralım" Konferansı yarın başlıyor.

İnşaat Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek konferans Lefkoşa Merit Hotel’de Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Sibel Siber, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, parti başkanları ve paydaş kurumların katılımı ile başlayacak.

Saat 10.00’da başlayacak konferansın ilk gününde “Tarihi eserlerin güçlendirilmesi, korunması ve geleceğe güvenle taşınması”, ikinci gününde ise “Trafik ve ulaştırma” konusu ele alınacak.

(DOĞ/ŞEB)FOTOĞRAFLI