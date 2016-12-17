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17 Aralık 2016 Cumartesi 14:01

GEKAD Lefkoşa’ya “Umut Ve Yardım Ağacı” Dikti

GEKAD Lefkoşa'ya 'Umut Ve Yardım Ağacı” Dikti
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 Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği (GEKAD), “130 genç kadın ve çocuğuna yardım projesi” kapsamında Selimiye Cami'nin önüne yeni yılın simgesi “Kar” adını verdiği çam ağacı dikti.

GEKAD’dan verilen bilgiye göre, Turizm ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Orman Dairesi'nin ve Lefkoşa Türk Belediyesi'nin katkılarıyla dikilen ağaç, “Umut ve Yardımı” temsil ediyor.

Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat’ın da katıldığı etkinlikte, GEKAD Genel Başkanı Hatiç Kürşad; LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Evrim Hınçal ve Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat'a yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Kürşad, ağacın; entegrasyonun, Kıbrıs kültürünün, sevincin ve mutlu başlangıçların simgesi olmasını istediklerini belirtti.

Kürşad, ayrıca Kıbrıs halkının Hıristiyan olmadığı halde bu ağacı yeni yıl ağacı olarak süslediğini, bunun bir Kıbrıs kültürü olduğunu öğretmeyi planladıklarını ifade ederek, bunu Selimiye Cami'nin önüne ağacı dikerek en iyi şekilde gösterebileceklerini düşündüklerini söyledi.

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