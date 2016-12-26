Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Aralık 2016 Pazartesi 08:53

GEKAD, Genç Kadın Ve Çocukları Yararına Yeni Yıl Etkinliği Düzenledi

Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği (GEKAD), “Genç Kadın ve Çocukları” yararına yeni yıl gala yemeği etkinliği düzenledi.

GEKAD, Genç Kadın Ve Çocukları Yararına Yeni Yıl Etkinliği Düzenledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Kıbrıs Genç Kadınlar Derneği (GEKAD), “Genç Kadın ve Çocukları” yararına yeni yıl gala yemeği etkinliği düzenledi.

GEKAD’dan yapılan açıklamaya göre, 130 genç kadın ve çocuğuna yardım amaçlı gerçekleşen etkinliğe, Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve eşi, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ve eşi ile kalabalık sayıda bir davetli grubu katıldı.

GEKAD Kurucu ve Genel Başkanı Hatiç Kürşad gecede yaptığı konuşmada, atmosferin kendilerini mutlu ettiğini, gururlandırdığını ve en önemlisi dernekleri için umut verdiğini söyledi ve bağış yapan, katkı koyan, bu projenin gerçekleşmesine yardım eden herkese teşekkür etti.

Yenicami Anaokulu bazı öğrenci ve annelerinin de bulunduğu 130 Genç Kadın ve Çocuğuna Yardım Projesi’ne Dedezade, Galabalık Fish Restaurant, Shaggy, Berlin Institut, Altınbaş, Beimex, Babycare, MRB, Yenikent FloraLab ve Selamlique,  sponsor olarak destek verdi.

Dernek, Çarşamba günü Yenicami Anaokulun’daki çocuk ve annelerini ihtiyaçlarıyla buluşturacağını ,ayrıca okulun ihtiyacı olan beş bilgisayar ve beş projeksiyon aletinin GEKAD üzerinden okula bağışlandığını ve en kısa zamanda okula verileceğini bildirdi.

GEKAD, Emine Kaner’in katkılarıyla yarın Çağlayan Çocuk Yurdun’da kalan çocuklara da yeni yıl yemeği verecek.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
GekadYeni YılEtkinlik
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak
Ani Ölüm! Rahatsızlanan Kişi Hayatını Kaybetti Ani Ölüm! Rahatsızlanan Kişi Hayatını Kaybetti
ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ! ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!
DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞ! DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞ!
Yeni Alınan Seyyar Radar Cihazları, Polis Teşkilatına Teslim Edilecek… Yeni Alınan Seyyar Radar Cihazları, Polis Teşkilatına...
Akıncı: "Türk Askerinin Gitmesi Söz Konusu Olamaz" Akıncı: "Türk Askerinin Gitmesi Söz Konusu...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak

Haberi Oku