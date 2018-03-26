GEÇİTKALELİ ÜRETİCİLERE YARIN EĞİTİM VERİLECEK

26 Mart 2018 Pazartesi 10:23
TARIM DAİRESİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINI BU HAFTA GEÇİTKALE KÖYÜNDE SÜRDÜRECEK
Anahtar Kelimeler:Muhammet ÇağmanGeçitkale
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