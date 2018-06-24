YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…
GEÇİTKALE’DE 11 SANDIKTAN 5’İ AÇILDI…ÖZTAŞ ÖNDE
Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerle ilgili resmi olmayan sonuçları açıklamaya devam ediyor. Geçitkale’de 11 sandıktan 5’i açıldı. CTP Geçitkale Belediye Başkan adayı Hasan Öztaş, yüzde 56.76 oy oranıyla seçimi önde götürüyor.
11 sandığa göre sonuçlar şöyle:
Toplam Sandık Sayısı: 11
Açılan Sandık Sayısı: 5
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 2148833
Seçime Katılma Oranı: %35,53
Geçerli Oy Sayısı: 791
Geçersiz Oy Oranı: 42
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
CTP Hasan Öztaş (CTP) %56.76
BAĞ14 Olsan Oran (BAĞ14) %43.24