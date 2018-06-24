YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…

GEÇİTKALE’DE 11 SANDIKTAN 5’İ AÇILDI…ÖZTAŞ ÖNDE

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerle ilgili resmi olmayan sonuçları açıklamaya devam ediyor. Geçitkale’de 11 sandıktan 5’i açıldı. CTP Geçitkale Belediye Başkan adayı Hasan Öztaş, yüzde 56.76 oy oranıyla seçimi önde götürüyor.

11 sandığa göre sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 11

Açılan Sandık Sayısı: 5

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 2148

Oy Kullanan Seçmen Sayısı:833

Seçime Katılma Oranı: %35,53

Geçerli Oy Sayısı: 791

Geçersiz Oy Oranı: 42

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

CTP Hasan Öztaş (CTP) %56.76

BAĞ14 Olsan Oran (BAĞ14) %43.24