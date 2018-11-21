Geçitkale Belediyesi Çocuk Meclisi Toplandı

Lefkoşa,21 Kasım 18 (.):Geçitkale Belediyesi bünyesindeki Çocuk Belediye Meclisi, Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle

Zehranaz Güçeri başkanlığında bugün Geçitkale Belediyesi’nde toplantı gerçekleştirildi.



Geçitkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Meclisi toplantıda çocuk hakları ile tarım bahçesi ve ata tohumları konularını ele aldı.



Toplantının ardından Belediye bünyesindeki iyi tarım bahçesinde mevsimlik sebze tohumlarının ekimi yapıldı.



Ayrıca Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ın da katılımıyla Gönendere İlkokulu’nda da iyi tarım bahçesi uygulaması gerçekleştirildi.

(YIL/ÖK) FOTOĞRAFLI