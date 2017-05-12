Geçitkale 2. Çocuk Şenliği 16 Mayıs’ta Başlıyor

26 İLKOKULDAN ÖĞRENCİLER GEÇİTKALE İLKOKULU’NDA YER ALACAK 3 GÜNLÜK ŞENLİKTE EĞLENECEK

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 (.): “Geçitkale 2. Çocuk Şenliği”, 16, 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde yapılıyor.

Geçitkale Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Geçitkale İlkokulu tarafından düzenlenen ve 26 ilkokuldan öğrencilerin katılacağı çocuk şenliği etkinlikleri, 08.30-13.00 saatleri arasında Geçitkale İlkokulu’nda yer alacak.

Geçitkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada, üç gün sürecek şenlik boyunca 2 bin 500 civarında öğrencinin misafir edileceği kaydedilerek; lunapark, animasyon, survivor parkı gibi etkinliklerle çocuklara unutamayacakları anlar yaşatılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Çocuklara yardımcı olmak üzere DAÜ, YDÜ ve UKÜ’den öğrencilerin de şenlikte görev alacağı ve katkıda bulunacağı belirtildi.

(GÜL/HA) FOTOĞRAFLI