Geçitkale trafosu bakıma alınıyor…

Geçitkale Trafo Merkezi’nde yarın yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Gazimağusa ve İskele bölgesindeki yerleşim yerlerinde 14.00’den itibaren 2 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bölge amirliklerinden yapılan açıklamaya göre, 16.00’ya kadar sürecek kesintiden Akova, Yıldırım, Cemer Su, Alaniçi, Dörtyol, Pirhan, İnönü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla köyünün bir bölümü, Turunçlu, Kurudere, Aslanköy, Gönendere, Tirmen, Ergenekon, Geçitkale, Çamlıca, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Tatlısu, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil, Küçük Erenköy, Boğaziçi, Sınırüstü, Altınova ve Ağıllar etkilenecek.