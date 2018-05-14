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Geçitkale Kültür Sanat ve Kongre Merkezi Hizmete Açıldı!

Geçitkale’de, atıl durumdaki  eski sinema binası  Geçitkale Belediyesi’nin projelendirmesi ve Türkiye Kalkınma ve Ekonomik  İşbirliği  Ofisi finansmanıyla  Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’ne dönüştürüldü.

Geçitkale Kültür Sanat ve Kongre Merkezi Hizmete Açıldı!

Geçitkale’de, atıl durumdaki  eski sinema binası  Geçitkale Belediyesi’nin projelendirmesi ve Türkiye Kalkınma ve Ekonomik  İşbirliği  Ofisi finansmanıyla  Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’ne dönüştürüldü.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 19:26
Geçitkale Kültür Sanat ve Kongre Merkezi Hizmete Açıldı!

Geçitkale’de, atıl durumdaki  eski sinema binası  Geçitkale Belediyesi’nin projelendirmesi ve Türkiye Kalkınma ve Ekonomik  İşbirliği  Ofisi finansmanıyla  Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’ne dönüştürüldü.

Sahne  ve toplantı salonu ile çok amaçlı kullanıma sahip olan Merkez özel günlerde cep sineması olarak da hizmet verecek.

Geçitkale Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nin açılışı bu akşam  Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, törende yaptığı konuşmada,  Geçitkale’ye her gelişinde eski sinemanın yeniden hizmete açılmasının en büyük hayali olduğunu belirterek,  bunu gerçekleştiren Belediye’ye teşekkür etti

Meclis Başkanı Uluçay, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ın 4 yıllık dönemde 51 projeyi hayata geçirdiğine değinerek,   bunun ülke için bir rekor olduğunu kaydetti.

Meclis Başkanı Uluçay, “Demek ki,  inanarak, çaba sarf ederek birşeyler hayata geçirilebiliyor. Geçitkale’de de görülen örnek bu” dedi.

Yerel yönetimlerin önemine değinen Uluçay, yerel yönetimler reformunun şart olduğunu   ve bazı hizmetlerin merkezi yönetimden  yerel yönetimlere kaydırılması gerektiğini belirtti.

Uluçay,  Meclis ve hükümet olarak  2020 hedefiyle  yerel yönetimler reformu konusunda   adım atmaya çalışacaklarını kaydetti.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da yaptığı konuşmada,  bu dönemde Geçitkale’ye kaçıncı kez geldiğini hatırlamadığını belirterek, “Başkan 4 yılda 51 projeden bahsediyor. Biz buraya açılışlara gelip gitmekten yorulduk, Başkan  projelerden yorulmadı” dedi.

Belediyecilik ve siyasetin vizyon işi olduğunu vurgulayan Erhürman,  vizyon yoksa bir kentin köye dönüşeceğini, eğer vizyon varsa bir köyün de kente dönüşeceğini, Geçitkale’de de yaşanmakta olanın bu olduğunu vurguladı.

Errhürman, Belediye Başkanı Öztaş’ın , vizyonuyla, 4 yılda köyden çağdaş kent yaratma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Geçitkale’de  kültür sanat ve kongre merkezinin küçümsenmemesi gerektiğini kaydeden Erhürman, Lefkoşa’da 19 yıl önce yanan devlet tiyatroları binası yapılamazken  Geçitkale’de kültür sanat ve kongre merkezi açıldığını kaydetti

Erhürman,  bir belediyede  kaldırım yapmanın, sosyal tesisler yapmanın bir zorunluluk olduğunu kaydederek, bir kültür ve kongre merkezi yapmanın zorunluluktan öte bir vizyon olduğunun altını çizdi.

Erhürman, kültür sanat ve kongre merkezinin sadece bir bina olmadığını, çocukların  burada  kültürel faaliyetlerde bulunarak sanatla buluşacaklarını da sözlerine ekledi.

ÖZTAŞ

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da konuşmasında, 4 yıl içerisinde 51 proje gerçekleştirdiklerini, bunun bir devrim olduğunu kaydetti.

Citta Slow (sakin şehir) üyeliğini de haziran ayında alacaklarını  ifade eden Öztaş, yerel yönetimler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını,  merkezi hükümetlerin de  kendi üzerlerine düşen görevleri yapması gerektiğini söyledi.

Bölgenin kalkınmada  öncelikli bölge ilan edilmesi gerektiğini kaydeden  Öztaş,  alternatif tarım yaratılması gerektiğini,  bölgeye üniversite açılması veya Geçitkale Havalimanı’nın yeniden  hizmete  açılmasının  bölgeye  ivme  kazandıracağını dile getirdi.

  

 

Son Güncelleme: 14.05.2018 22:59
Anahtar Kelimeler:
GeçitkaleKongreMerkeziAçıldı
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