Geçitkale İçin Hedef, Mayıs 2017'de Cittaslow Üyeliği

Geçitkale Belediyesi, bir yıldan uzun süredir sürdürdüğü Cittaslow üyelik sürecine yeni bir ivme kazandırdığını ve hedefinin gelecek yıl mayıs ayında üyelik olduğunu açıkladı.

Geçitkale Belediyesi, bir yıldan uzun süredir sürdürdüğü Cittaslow üyelik sürecine yeni bir ivme kazandırdığını ve hedefinin gelecek yıl mayıs ayında üyelik olduğunu açıkladı.

Geçitkale Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ulusal Ağı'nın kuruluşu nedeniyle hafta sonu yapılan toplantıya katılmak üzere KKTC’ye gelen Cittaslow Genel Başkanı ve Pollicia Belediye Başkanı Stefano Pisiani ve Genel Direktör Pier Giorgio Olivetti, Geçitkale'yide ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Cittaslow üyelik sürecinde ilk kez bir belediyeye ziyarette bulunduğu belirtilen Cittaslow yetkilileriyle samimi bir görüşme yapıldığı ve Geçitkale Belediyesi’nin çalışmaları ve gelinen aşamayla ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Cittaslow yetkilileriyle görüşmelerinde, Geçitkale Belediyesi’nin Mayıs 2017'de Avusturalya'da yapılacak genel kurulda resmi üyeliği alması hedefinde birleştiklerini açıkladı.

Öztaş, “Şimdi vites yükselterek çalışma zamanı” diyerek, ziyaretin gerçekleşmesinde büyük emek harcayan KKTC Cittaslow Genel Koordinatörü Hasan Karlıtaş'a teşekkür etti.

KKTC’de halen Yeniboğaziçi, Lefke ve Mehmetçik Belediyeleri Cittaslow üyesi.