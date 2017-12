Geçitkale Günay Spor futbolcuları kaza yaptı!

Bölgeler Terfi Müsabakaları 1. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Geçitkale Günay Spor futbolcuları akşam saatlerinde antrenman için gittikleri Tatlısu yolunda geçirdikleri kaza sonucunda yaralandılar.

JH 513 plakalı araçla antrenman için yola çıktıktıkları Geçitkale - Tatlısu yolunda direksiyon hakimiyetlerini kaybetmeleri sonucunda yoldan çıkarak takla atmasıyla yaşanan kazada futbolcular hafif yaralandılar.

Kaza sonrasında sosyal medyadan isyanlarını dile getiren Geçitkale Günay Spor Kulübü futbolcuları şu yazıyı paylaştılar:

BU AKŞAM ANTRENMANIMIZI SAHADA DEĞİL, GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİ’NDE YAPMAK ZORUNDA KALDIK !!

Bu akşam üzeri takımımız üzücü bir olay yaşamıştır. Takım futbolcularımız, bizlere bir sahayı laik görmeyen siyasilerden dolayı, kilometrelerce uzaktaspor yapmak için, futbol antrenmanı yapmaya mahkum bırakıldığımızdan dolayı, arkadaşlarımız haftanının 5 günü akşam saatlerinde, teklikeli virajları olan Tatlısu köyüne giderken trafik kazası geçirmiştir. Futbolcu arkadaşlarımızın sağlık durumu iyi Allahımıza şükürler olsun, ucuz atlattık. Buradaki sitemimiz siyasileredir. Gelen kandırdı, giden kandırdı ve bizlere bir sahayı laik görmediler. Bizleri bu durumlara düşürdüler. Defalarca “burada bir spor kompleksine ihtiyacımız var, bizim amacımız topluma faydalı bireyler yetiştirmek.” dedik. “Sahamızın yanında birçok bölge köyünden gençlerimizin gelip okuduğu Geçitkale Cumhuriyet Lisesi var, herkes faydalanacak bu sahadan veya spor kompleksinden dedik.” ama HEPSİ parti gözetmeksizin; yok siz gidin Tatlısu’da, Turunçlu’da vs. (Yanlış anlaşılmasın bizim Tatlısu veya Turunçlu yönetimiyle alakalı bir sitemimiz yok) yapın yollarda sürünün, yollarda futbolcularımız fotolardaki durumlara düşsün!! Bize demek istedikleri resmen siz bu işden vazgeçin; gidin alkol için, sigara için veya kötü alışkanlık sahibi olun der gibi hep bizimle dalga geçildi. Biz saha istiyoruz, kişisel menfaat değil, bizim derdimiz “SAHA” !!! Yönetici kardeşlerimizin en büyüğü 32 yaşında, yaş ortalaması 25 olan genç dinamik 20 yönetici kardeşlerimiz var. İçimizden hiçkimse kendi menfaatini düşünmez, biz GGSK GENÇ YÖNETİMİ olarak toplumsal bir menfaat peşindeyiz. Bize kimse bu konuda kucak açmadı, açacağınıda düşünmüyoruz. Tüm siyasilere sesleniyoruz partisi ne isterse olsun, ne yenisi ne eskisi biz bu durumlardan dolayı yara alıyoruz ve biz bu takımı bu durumdayken bile başarıya taşıyoruz. Artık bu konumuzla ilgili bizlere destek verin koskoca GEÇİTKALE GÜNAY SPOR KULÜBÜNÜ liglerden çektirtmeyin bizlere, çünkü bugün hepimizin yüreği ağzına geldi, bugün böyle sonuçlandı ama daha o yollarda geçecek 4-5 ay var her zaman böyle şanslı olamayız !! Hiçbir siyasiyede inancımız kalmamıştır. Defalarca kapılar çaldık her partinin kapısınıda çaldık ama malesef onlar bizleri fotoda görülenlere ve sahasızlığa laik gördüler. Artık kuralına göre oynayalım bu oyunu istiyorsanız buyurun GEÇİTKALE’ye.

Bu gençler size cevaplarını verecektir.

Yazıyı hep birlikte paylaşarak gücümüzü birliğimizi gösterelim tabiki görmek isteyenlere....

Kaynak: Halkınsesi