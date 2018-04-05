Geçitkale Euro Cup Model Uçak Yarışması

Ülkemizde uluslararası düzeyde 3.sü yapılacak olan Geçitkale Cup Mustafa Koç sponsorluğunda yapılmaya devam ediyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hava Sporları Federasyonu Başkanı ve İş insanı Zeki Ziya Merit Otel Lefkoşa'da yapılan basın toplantısında şunları söyledi. Ülkemizde uluslararası düzeyde her yıl F3J Model Uçak Yarışması düzenliyoruz bu sene de düzenleyeceğimiz Mustafa Koç F3J ve F5J Geçitkale Cup yarışmasına 10 Ülkeden 40 sporcu katılıyor. Bu ülkeler K.K.T.C Finlandiya, Slovakya, Japonya, Isveç, Rusya, Almanya, Ukrayna, Türkiye ve Isviçre dİr.

Yarışmalar 6-8 Nisan 2018 de Geçitkale Hava Meydanın daki Tesislerde yapılacaktır.

Yarışmaya destek veren sponsorlar arasında Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık Lefkoşa Türk Belediyesi Geçitkale Belediyesi ve Kıbrıs Lefkoşa Havacılık derneğinden oluşmaktadır ve Başkan Zeki Ziya şöyle devam etti. Basın Mensuplarından ricam bu etkinliğin halkımıza duyurulması ve Ülkemizin dünya da adının duyurulmasıdır yani başımızda olan komşumuz dünya kupasında bizim puanlarımızı sildirse de biz mücadeleye devam edeceğiz bizi kesinlikle yıldıramayacaklar bizim federasyon olarak hiç bir maddi beklentimiz yoktur amaç halkımıza adrenalin yaşatmak ve Ülkemizin adını duyurmaktir.