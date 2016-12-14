Geçitkale'de 'Üreten Kadınlar Pazarı' Açılıyor

Geçitkale Belediyesi’nin Unifex Fuarcılık işbirliğiyle düzenlediği Üreten Kadınlar Pazarı pazar günü açılıyor.

Geçitkale Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kadınların el becerilerinin (el işi, sanat ve yemek kültürü) satışa sunulacağı pazar, 08:00-15:00 saatleri arasında pazar yerinde yer alacak.

Üretken kadınların el becerilerinin satışa sunulmasıyla, hem aile bütçelerine, hem de ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, kadın temalı etkinliğin kendileri için büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Öztaş, “Kadınlarımızın el emeği, göz nuru ürettikleri ülkemiz ekonomisine bir miktar ivme kazandırması ve bu değerli ellerin sahibi kadınlarımızın aile bütçesine yapacakları katkı en büyük mutluluğumuz ve kazancımız olacaktır” dedi.



