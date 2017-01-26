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26 Ocak 2017 Perşembe 14:59

Geçitkale Belediyesi İle Hava Sporları Federasyonu, Model Uçak Başlangıç Kursu Düzenleniyor

Geçitkale Belediyesi İle Hava Sporları Federasyonu, Model Uçak Başlangıç Kursu Düzenleniyor
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Geçitkale Belediyesi ile Hava Sporları Federasyonu, çocuklara yönelik “Model Uçak Başlangıç Kursu” düzenleniyor.

Kursa katılmak isteyen 11-13 yaş grubu çocukların en geç 6 Şubat’a kadar Geçitkale Belediyesi’ne başvurması gerekiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Geçitkale Havaalanı, Hava Sporları Federasyonu Tesislerinde yer alacak kurs, 8 Şubat tarihinde başlayacak. Bir hafta sürecek kursta model uçak tekniği, anatomisi ve model uçak yapımı öğretilecek.

Kursa katılmak isteyenler, federasyona 50 TL bağışta bulunacak.

11-13 yaş arası çocukların katılabileceği kursun 10.00-13.00 saatleri arasında düzenleneceği ve ulaşımın Geçitkale Belediyesi ve Hava Sporları Federasyonu tarafından karşılanacağı belirtildi.

Kursa katılacak çocuklara kurs sonunda verilecek sertifikaların eğitimini yurt dışında sürdürmek isteyenlere avantaj sağlayacağı da kaydedildi.

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