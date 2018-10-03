Geçitkale Belediyesi Engelli Meclis’i Çalışmalarına Başladı

Geçitkale Belediyesi Engelli Meclisi’nin çalışmalarına başladığı bildirildi.



Geçitkale Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Geçitkale Belediyesi’nde Kadın Meclisi ve Çocuk Meclisi’nin ardından Engelli Meclisi ile birlikte üç meclis görev dağılımı yaparak çalışmalarına başladı.



Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, “Engelli vatandaşlarımızın tek çatı altında toplanması için Engelli Meclisi ile tek ses, tek yürek olup, engelleri el ele kol kola aşacağımıza inanıyorum. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, yaşamlarını daha da yaşanır kılmak adına kurulan Engelli Meclisi ile onların evlerinden çıkıp, sosyal hayatta yer almaları, bizlerin de hayatına anlam katacaktır” ifadelerini kullandı.

