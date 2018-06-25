Geçitkale Belediye Başkanlığına yeniden Hasan Öztaş seçildi

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…
GEÇİTKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA YENİDEN HASAN ÖZTAŞ SEÇİLDİ
Lefkoşa, 24 Haziran 18 : KKTC’de bugün yapılan yerel seçimlerde, Geçitkale Belediye Başkanlığına CTP adayı Hasan Öztaş, oyların yüzde 55.82’sini alarak yeniden seçildi.
YSK’nin açıkladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, 3 adayın yarıştığı Geçitkale’de sonuçlar şöyle:
Toplam Sandık Sayısı: 11
Açılan Sandık Sayısı: 11
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 21481863
Seçime Katılma Oranı: %59,21
Geçerli Oy Sayısı: 1788
Geçersiz Oy Oranı: 75
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
CTP Hasan Öztaş (CTP) 998 55.82
BAĞ14 Olsan Oran (BAĞ14) 790 44.18