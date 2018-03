“Geçinemiyoruz”

Polis Emeklisi 3 kişi dün emekli maaşlarını alamadıkları için geçinemedikleri gerekçesiyle Sosyal Hizmetler Dairesine “Yoksulluk” maaşı talebinde bulunmak için başvurdu. Daire yetkilileri, 3 emekliden 1’inin başvurusunu kabul ederken, diğer 2’sine Bakan Zeki Çeler’le görüşmeyi önerdi.

Polis emeklileri ne dedi?

Emekli Polis Atınç Yağızsoy; “Maaş alamıyoruz”

Emekli Polis Atınç Yağızsoy, Sosyal Hizmetlere Yoksulluk maaşı için başvurmaya gelen kendisi ve 2 arkadaşının Sağlık koşullarından dolayı 25-26 yıl çalışıp emekli olduklarını anlatarak, “Kimimizin bel fıtığı, kimimizin boyun fıtığı gibi sağlık problemleri var. Emekli olduktan sonra emekli ikramiyemizi aldık ve bu ikramiyeyle de borçlarımızı ödedik. Fakat maaşlarımız bağlanmadı. Ben şu an 48 yaşındayım ve bana maaş bağlanması için 7 sene daha beklemem gerekli. Kısacası 55 yaşını doldurmak maaş alabilmek için şart. Bu durum da bizleri mağdur ediyor” şeklinde konuştu.

“Saat üzerinden emekli olalım”

Seçimlerden önce basında da gündeme geldiği gibi polisler için bir yasa çalışması yapıldığını hatırlatan Yağızsoy, “Yasa tasarısı Meclis’te tartışılırken CTP ve DP bazı nedenlerden bu çalışmaya karşı çıkarak seçimden sonraya bırakılması yönünde oy kullandı. Bazı vekillerde bu durumun diğer memurlara da emsal teşkil edeceğini söyleyip onun üzerinden mazeret üretmeye çalıştılar. Ancak polisin haftalık yaz, kış çalışma saati 48 saattir, dolayısıyla memur gibi çalışmamaktadır, memur yazın 35, kışın 39 saat çalışır. Bu da polisler için 25 yılda 37 buçuk yıla denk gelir. O zaman yetkililer diğer memurlara da emsal teşkil edeceğini düşünüyorsa, biz polisleri saat üzerinden emekli etsinler” dedi.

“Herhangi bir çalışma görmedik”

CTP’nin bu yasayı seçimden sonraya bırakma taraftarı olduğunu anımsatan Yağızsoy, “CTP, seçimden sonra yasayı geçirme sözü verirken, TDP ise yasanın geçmesi yönünde destek verdi. Ancak başta Cemal Özyiğit, Hüseyin Angolemli ve Zeki Çeler yasa seçimden önce geçmezse ve TDP hükümete girerse, yasayı geçirme sözü verdi, ama şu ana kadar bu konuda herhangi bir çalışma veya hareketlilik görmedik” diye konuştu.

“Yanımızda olduğunu söyleyenlerden ses çıkmadı”

Bu yasanın geçirilmesinin ve 25 yıl üzerinden polislerin emekliye çıktıktan sonra maaşlarını almasının devlete külfeti olmadığını vurgulayan Yağızsoy, “Çünkü 20 yılın üzerinde çalışan bir polis ortalama 7 bin TL maaş almakta, emekliye çıkan polise emekli maaşı bağlandığında ise 4 bin 500 TL civarında bir maaş alacak. Dolayısıyla kalan para ile bir genç personel daha istihdam edilebilir. Geçtiğimiz gün Meclis’te konu gündeme geldiğinde ise, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Dursun Oğuz ve birkaç muhalefet milletvekili konuyla ilgili görüş belirtti. Maalesef her zaman polisin yanında olduğunu ve polisin emeklilik hakkı ile ilgili konuşan Hüseyin Angolemli başta olmak üzere Zeki Çeler ve Cemal Özyiğit’ten de ses çıkmadı. Bu da bizleri üzmüştür. Düzeltilecek yasada bizim talebimiz, polis 25 sene üzerinden emekli olmazsa bile, 50 yaş sınırı konulmasıdır. Polis teşkilatı Askere bağlıdır ve asker 20 yılı doldurdu mu emekliye çıkabilmekte ve emeklilik maaşı alabilmektedir” dedi.

“Yoksulluk maaşı talebi için geldik”

Sosyal Hizmetler Dairesine gelme nedeni olarak Yoksulluk maaşı başvurusunda bulunmak olduğunu anlatan Yağızsoy, “Bizler sağlık koşullarından dolayı emekliye ayrıldık ve emekli ikramiyemiz borçlara ve taksitlere gitti, şu an maaşsızız ve çalışma durumumuz da yok, bu nedenle Sosyal Hizmetlerden yoksulluk maaşı talep etmeye geldik” şeklinde konuştu.

Emekli Polis Ali Şengül; “Geçinmekte zorlanıyoruz”

Emekli Polis Ali Şengül de, geçinmekte zorlandıklarını belirterek, “Emekli ikramiyemiz borçlara gittiği ve emekli maaşı da alamadığımız için Sosyal Hizmetler Dairesi’ne Yoksulluk maaşı başvurusuna geldik. Bir çalışanın günün sonunda emekliliğini en iyi şekilde yaşaması gereklidir. Bunu da ancak hakkını ve emeklilik maaşını alarak yapabilir. Emekli olan bir kişi maaşını alamaz ve ailesini geçindiremezse, en sonunda istemediği başka yollara başvurmak zorunda kalacaktır. Polis emeklilerine maaşlarını vermeyerek devlet onları hırsızlık yapmaya teşvik etmektedir. Öte yandan dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olay yoktur. Devletin izniyle emeklilik hakkı kazanan herhangi birinin maaş almama durumu olamaz, ama biz polisler bunu yaşamaktayız. Anayasa eşitlikten bahsediyor, öte yandan 10 veya 15 yıl üzerinden emeklilik hakkı verilmekte ve emeklilik maaşı alabilmektedirler. Ama biz polisler 25 yıl filli çalışmamıza rağmen emekli maaşı alma hakkını kazanamıyoruz” şeklinde konuştu.

Emekli Polis Niyazi İnancı; “İhtiyaçlıyız”

Emekli Polis Niyazi İnancı ise, 25 fiili emeklilik yılını tamamladığını belirterek, “5 yıl yıpranma ve 2 yıl da askerlikle birlikte 32 sene üzerinden emekli çıktım. Biz, sağlık sorunları ve yıllarımız dolduğu için emekliye çıktık. Hem çalışamayacak durumdayız, hem de ihtiyaçlıyız. İkramiyelerimiz herkes gibi borçlara gitti. Hükümetler söz verdi yapmadı, yasa çalışması yapıldı, Meclis’e geldi geçirilmedi. Biz 25 yıl canımız ve kanımızla hizmet ettik. Her türlü olayla karşılaştık, benim 15 senem hücrelerde geçti, her türlü suçu ve her türlü suçluyu gördüm. Hak ettiğimiz bu geldiğimiz nokta değil diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yeni Bakış