GEÇİCİLERLE İLGİLİ 2 YASA ÖNERİSİ DAHA ONAYLANDI

GEÇİCİLERİN KADROLANMASINI ÖNGÖREN GEÇİCİ PERSONEL YASA ÖNERİSİ İLE KAMU ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ YASA ÖNERİSİ DE OY ÇOKLUĞUYLA ONAYLANDIKamuda görev yapan bin 16 geçici statüdeki memurun kadrolanmasıyla ilgili düzenlemeler içeren iki yasa önerisi daha Meclis Genel Kurulu’nda onaylandı.Meclis Genel Kurulu’nda “Geçici Personel Yasa Önerisi” ele alındı. Bu bölümde ilk olarak ilgili komite raporu okundu.Raporun okunmasının ardından yasa önerisi madde madde okunarak oy çokluğuyla kabul edildi.Ardından Kamu Çalışanlarının Maaş, Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:2 ) Yasa Önerisi’yle ilgili rapor görüşüldü.SOYER: “MAAŞ VE ÜCRETLER 2004 DÜZEYİNE GERİLEDİ”Önerinin madde madde görüşülmesi sırasında söz alan CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, ülkede bütün olarak büyük sıkıntı olduğunu kamu çalışanlarının yanında özellikle özel sektörde çalışanların zor durumda olduğunu ifade etti.Soyer, ülkede maaş ve ücretlerin reel olarak 2004 düzeyine gerilediğini, fiyatların ise 2004’ün çok çok üzerinde olduğunu kaydetti.Yükselen enflasyon ve döviz krizine dikkat çeken Soyer, hükümetin yaşanan tıkanıklığa seçimi bahane etmeyerek acil çözüm bulması gerektiğini ve bunu yapmaya yetkisi olduğunu kaydetti.Soyer’in konuşmasının ardından yasa önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.Melis’te daha sonra Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Sevim Süreç’in dilekçesine ilişkin Komite Kararına TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin itirazına ilişkin raporu oy çokluğuyla onaylandı.Böylece Meclis bugünkü çalışmalarını tamamladı.Genel Kurul bir sonraki toplantısını yarın gerçekleştirecek.