Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Kasım 2017 Pazartesi 13:39

GEÇİCİLERLE İLGİLİ 2 YASA ÖNERİSİ DAHA ONAYLANDI

MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI...

GEÇİCİLERLE İLGİLİ 2 YASA ÖNERİSİ DAHA ONAYLANDI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
GEÇİCİLERİN KADROLANMASINI ÖNGÖREN GEÇİCİ PERSONEL YASA ÖNERİSİ İLE KAMU ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ YASA ÖNERİSİ DE OY ÇOKLUĞUYLA ONAYLANDI

Kamuda görev yapan bin 16 geçici statüdeki memurun kadrolanmasıyla ilgili düzenlemeler içeren iki yasa önerisi daha Meclis Genel Kurulu’nda onaylandı.

Meclis Genel Kurulu’nda “Geçici Personel Yasa Önerisi” ele alındı. Bu bölümde ilk olarak ilgili komite raporu okundu.

Raporun okunmasının ardından yasa önerisi madde madde okunarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Ardından Kamu Çalışanlarının Maaş, Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:2 ) Yasa Önerisi’yle ilgili rapor görüşüldü.

SOYER: “MAAŞ VE ÜCRETLER 2004 DÜZEYİNE GERİLEDİ”

Önerinin madde madde görüşülmesi sırasında söz alan CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, ülkede bütün olarak büyük sıkıntı olduğunu kamu çalışanlarının yanında özellikle özel sektörde çalışanların zor durumda olduğunu ifade etti.

Soyer, ülkede maaş ve ücretlerin reel olarak 2004 düzeyine gerilediğini, fiyatların ise 2004’ün çok çok üzerinde olduğunu kaydetti.

Yükselen enflasyon ve döviz krizine dikkat çeken Soyer, hükümetin yaşanan tıkanıklığa seçimi bahane etmeyerek acil çözüm bulması gerektiğini ve bunu yapmaya yetkisi olduğunu kaydetti.

Soyer’in konuşmasının ardından yasa önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.

Melis’te daha sonra Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Sevim Süreç’in dilekçesine ilişkin Komite Kararına TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin itirazına ilişkin raporu oy çokluğuyla onaylandı.

Böylece Meclis bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Genel Kurul bir sonraki toplantısını yarın gerçekleştirecek. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI
AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ KABUL ETTİ AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ...
Son dakika: İskele’de korkutan kaza! Son dakika: İskele’de korkutan kaza!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
Dünyada sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşlarının bu yılki uğrak yerlerinden biri...

Haberi Oku