GEÇİCİLER MECLİS ÖNÜNDE...

MEMUR-SEN'İN DÜZENLEDİĞİ VE BAZI SENDİKALARIN DESTEK VERDİĞİ EYLEME KATILAN GEÇİCİ PERSONEL, “GEÇİCİ PERSONEL YASA ÖNERİSİ”NİN MECLİS’İN BUGÜNKÜ TOPLANTISINDA ONAYLANMASI İSTEMİYLE MECLİS ÖNÜNDE TOPLANDIKamu kurumlarında görev yapan geçici personel, kadrolanmalarıyla ilgili yasa önerisine destek için Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapıyor.Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısının gündeminde “Geçici Personel Yasa Önerisi” de bulunuyor.Memur-Sen Başkanı Kaan Mındıkoğlu ve beraberindeki temsili bir heyet, Meclis Genel Kurulu’nu izlemek üzere salona girerken 200 civarındaki geçici personel de Meclis önünde bekliyor.Bazı milletvekilleri geçici personelin yanına gelerek sohbet etti. UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Ahmet Kaşif de geçici personelin yanına gelerek bilgi verdi.Eyleme, bazı sendika başkan ve temsilcileri de destek veriyor.