Geçici Askerlik İçin Kadro

ASKERLİK (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ’NİN GÖRÜŞÜLMESİ 1 ARALIK’A ERTELENDİ

BAŞBAKAN YORGANCIOĞLU, YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN ARDINDAN ERKEN TERHİSLE DOĞACAK ASKER AÇIĞINI GİDERME KONUSUNDA ÇALIŞMANIN YAPILABİLMESİ İÇİN ERTELEME İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

TDP ERTELEMEYİ ELEŞTİRDİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü gündeminde bulunan Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin görüşülmesini 1 Aralık’a erteledi.

Erteleme kararı, Meclis Danışma Kurulu’nun önerisiyle ve oy çokluğuyla alındı.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, yasanın yürürlüğe girmesi ve erken terhisle doğacak açığı gidermek için ücretli geçici askerlik kadrosu açma girişimleri bulunduğunu açıkladı ve bunun için süre gerektiğini söyledi.

Meclis bugünkü çalışmalarına başkanlığın genel kurula sunuşlarıyla başladı.

İlk olarak KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri arasında 24 Mart 2008’de imzalanan Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma’nın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair protokolün uygun bulunmasına ilişkin onay yasa tasarısının 3. görüşmesine ilişkin tezkere ele alındı.

Oylama öncesinde söz alan TDP Milletvekili Mehmet Çakıcı, uzman yetiştirmenin önemine vurgu yaptı, eğitim hastanesi uygulamasının doğru bir olduğunu ancak hastanelerdeki uygulamaların yetersiz kaldığını söyledi.

Asistanlara servislerde doğru dürüst eğitim verilmediğini savunan Çakıcı, üniversite hastanelerini de bu uzman eğitimi kapsamına alınması gerektiğini belirtti.

Tezkere daha sonra oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu, daha sonra Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkereyi oyladı.

ASKERLİKLE İLGİLİ YASA ÖNERİSİ 1 ARALIK’A ERTELENDİ

Tezkere oy birliğiyle kabul edildikten sonra Danışma Kurulu’nun Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin 1 Aralık’a ertelenmesi önerisi genel kurula getirildi.

YORGANCIOĞLU: “YASA YÜRÜRLÜĞE GİRİNCE BAZI SIKINTILAR ORTAYA ÇIKACAK”

Bu sırada söz alan Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, yasa hazırlarken, amacın maksimum fayda olduğuna işaret ederek, yasanın yürürlüğe girmesiyle bazı sıkıntıların ortaya çıkacağını söyledi.

“ÜCRETLİ GEÇİCİ ASKERLİK İÇİN KADRO AÇMA GİRİŞİMİMİZ VAR”

Yorgancıoğlu, ücretli geçici askerlik yapacak kadro açma girişimleri bulunduğunu ve bunu gerçekleştirmek için zaman istediklerini belirtti.

Erken terhis olacak kişilerin yerini dolduracak kısa süreli kadro oluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Yorgancıoğlu, bu işin birkaç gün süreceğini söyledi.

ÖZGÜRGÜN: “KARARDA TÜM PARTİ GRUPLARI YER ALMALI”

Ana muhalefet UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, bu tip kararlar alınırken, Meclis’teki bütün siyasi parti gruplarının da yer almasına özengösterilmesini istedi. Güvenlik konusunun tartışma konusu olmaktan uzak tutulması gerektiğini kaydeden Özgürgün, ertlemeye olumlu oy vereceklerini belirtti.

Özgürgün’ün eleştirisini yanıtlayan Meclis Başkanı Sibel Siber ise, Danışma Kurulu toplantısının önce sözlü, daha sonra da sms ve hatırlatma sms’i yollanarak, milletvekillerine duyurulduğunu söyledi.

ÇELER: “KONU AYLAR ÖNCESİNDE HALLEDİLEBİLİRDİ”

TDP Milletvekili Zeki Çeler de konuşmasında, “günlerdir Meclis’te sırf Askerlik Yasası yüzünden nisap sağlanamaması ve muhalefetin de bu ertelemeye olumlu oy vermesininin, samimiyetsizliğin göstergesi olduğunu” söyledi.

“BUGÜN HALLEDELİM, YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİNİ ERTELEYELİM”

Yasanın bir yıldır gündemde olduğunu kaydeden Çeler, askerin ne kadar uzmana ihtiyaç olacağını baştan beri ilettiğine işaret ederek, “Konu aylar öncesinden halledilebilirdi. Yapılmadı. Getirin bugün halledelim, yürürlüğe girmesini erteleyelim. Bugün neyini erteliyoruz?” dedi.

Çeler, “Muhaceret affı çıkararak, ülkemize çalışmak ya da okumak için gelen kişileri aileleriyle buluşturmayı amaçlıyorsunuz ama kendi yurttaşlarınız konusunda aynı hasssasiyeti göstermiyorsunuz. İşte sizin yurt sevginiz budur” şeklinde devam etti.

Genel Kurul daha sonra yasa önerisinin görüşülmesinin 1 Aralık’a ertelenmesini oy çokluğuyla kabul etti.

ÇAKICI, EMEKLİLERİN HAKLARININ İADE EDİLMESİNİ İSTEDİ

Daha sonra TDP Milletvekili Mehmet Çakıcı söz alarak, emeklilerin maaşlarından yapılan ve Anayasa Mahkemesi’nce uygun bulunmayan kesintilerin iade edilmesi konusuna değindi. Mahkemede taahhüt edilmesine rağmen emeklilere gereken ödemelerin yapılmadığını kaydeden Çakıcı, 2012, 2013, 2014 ve 2015 bütçesinde de bu konuda idari bir tasarruf bulunmadığını savundu.

Çakıcı, hükümeti İyi İdare Yasası’na sahip çıkmamakla suçlayarak, “Muhalefette başka, iktidarda başka söylüyorlar” dedi.

Genel kurul daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında 24 Mart 2008 tarihinde imzalanan sağlık alanında işbirliğine ilişkin anlaşmanın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair protokolün uygun bulunmasına ilişkin onay yasa tasarısının 3. görüşmesine geçti.

(FEZ/GÜL) EK VERİLECEK