GEÇEN HAFTAKİ TRAFİK KONTROLLERİ SONUCUNDA 1107 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Polis tarafından ülke genelinde geçen hafta yapılan rutin trafik kontrollerinde 1107 kişiye ceza kesildi.



Polis açıklamasına göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 265’i süratli, 4’ü tehlikeli, 24’ü dikkatsiz, 52’si seyrüsefer ruhsatsız, 28’i sürüş ehliyetsiz, 23’ü muayenesiz, 36’sı sigortasız, 29’u alkollü, 17’si “A” yol kullanma izinsiz, 6’sı “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.



Sürücülerin 221’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 168’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i taksimetre bulundurmamak ve 224’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.