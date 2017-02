“Gece Silahla Yatıyoruz”



Basında yer alan darp, kavga, yaralama, hırsızlık gibi suçları okudukça tedirginliklerinin arttığına dikkat çeken vatandaşlar, Polisin özellikle eskiden olduğu gibi yaya veya araçlı devriyelerini artırmasını istedi.Ülkedeki suç oranının artmasındaki önemli faktörlerden birinin de cezaların caydırıcılığının yetersizliği olduğunu savunan vatandaşlar, “Yasaların yetersizliği, suç işleyeni caydırmıyor ve suçu işleyen yeniden işlemekten korkmuyor” diye konuştu.3’ncü ülkelerden çalışmak amacıyla ülkeye gelen şahısların işsiz kaldığında suça yöneldiklerine işaret eden vatandaşlar, “Devlet bu insanları araştırıp bulmalı ve gereken müdahale neyse onu yapmalıdır” dedi.Ülkede yaşananlar karşısında çocuklarının başına bir şey gelmesinden ciddi endişe duyduklarını belirten kimi vatandaşlar ise, “Geceleri korkumuzdan silah yanımızda yatıyoruz” şeklinde konuştu.Ülkede günden güne artan suç oranları ve gazetelerde sayfalarca yer alan darp, kavga, yaralama, uyuşturucu tasarrufu, hırsızlık gibi suçlar vatandaşı tedirgin ediyor. Kapılarını, pencerelerini açmaya korkan vatandaş, polisin de yeteri kadar asayişi sağlamadığından şikayetçi.“Eskiden kapı pencere açık bırakır, ya da kilitlemeden kapıyı çekere dışarı çıkardık. Şimdi kapıları pencereleri sıkı sıkı kapatıp, tek değil çift kilit takıp öyle sokağa çıkıyoruz. Suçlar arttı, yol kesmeler, hırsızlık, ev açma, uyuşturucu, darp suçları derken gece yolda yürümeye korkar olduk. Özellikle ara sokaklarda polis olmaması, devriyelerin yetersizliği suçları tetikleyen bir unsur. Bırakın sadece evden giderken kapıyı kilitlemeyi evde otururken de kapıları açamıyoruz.”“Polis sokağa çıkmıyor, polisiye olaylar aldı başını gidiyor. Polise şikâyete gittiğimizde ise bizi davamızı geri çekmek için ikna etmeye çalışıyorlar. Eskiden bu ülkede suç yok denecek kadar azdı, herkes kapılarını panjurlarını açık bırakır komşuya giderdi, şimdi her yeri sıkı sıkı kapatıp 2-3 kez kilitliyoruz. Yine eskiden gönül rahatlığı ile yollarda yürürken, şimdi sokağa çıkarken korkuyoruz.”“Ülkeye Türkiye ve 3’üncü dünya ülkelerinden gelen vatandaşlar rahat etsin diye Sarayönündeki polisi bile kaldırdılar. Benim gözümde suç işleyen de, suça teşvik eden de aynıdır. Maalesef şimdi sokaklarda gezen devriyeler yok, bizim gençliğimizi de sokaklarda Yıldırım ekipleri denen askerler, mücahitler polislerle birlikte devriye gezerdi. Her sokakta direklerin üzerindeki defterlere devriye attıklarına dair imza atarlardı. Şimdi ise güvenliğimiz yok.”“Biz Surlariçinde oturuyoruz 14-15 yaşlarında gençler mahalleye toplanıp bütün gece bağırıp çağırıyorlar. Arabalarımızı bile evin önüne park ederken korkuyoruz. Gece başıboş dolaşan ve bağırıp çağıran bu gençler mahalledeki insanları da tedirgin ediyor. Kaldı ki sokaklarda Bali elinde yürüyen gençler var. Bu gençler market önlerinde insanların önünü kesip para isterler. Bizi geçtim çocuklarımız eşlerimiz sokaklarda nasıl yürüsün.”“Herkes gibi suçların artışından dolayı biz de sokaklarda yürükken veya evde otururken tedirgin oluyoruz. Eskiden bu ülke sessiz sakindi, asayiş tam anlamıyla yerinde, polis sürekli kontroldeydi. Ama şimdi polis ara sokaklarda devriye atmazken, ana caddelerde de seyrek görünüyor.“Geçtiğimiz gün Surlariçinde ikamet eden bir vatandaşla konuşurken, Surlariçine girilmediğini uyuşturucu kullanan birçok çocuk ve gencin kendilerini rahatsız ettiğini, önlerini keserek para istediklerini söylemişti. Ülkenin genelinde artan suçlar da vatandaşı korkutuyor, insanlar evlerine kamera takıyor, kapıları üst üste kilitliyor. Ben ve ailemde tedirginiz, hatta ben gece tüfeğim yanımda yatıyorum.”“Suçların artma nedenlerinden biri ülkeye turist olarak giriş yapan ve sonradan turist vizesi bitip kaçak olarak ülkede kalan veyahut diğer yasal olmayan yollardan adaya giren kişilerdir. Bence devlet bu konuda çalışmalarını artırarak kaçak kişileri belirlemeli. Bu kaçak insanların sayısı azımsanacak bir sayı değildir. Üstelik bu kişiler işsiz kaldıkça, suç işlemektedir. Ülkenin en korkutucu ve en çok suç işlenen yerlerinden biri de Lefkoşa Surlariçidir, o bölgelere de girmeye korkuyoruz. Her gün gazetelere baktığımızda 5 sayfa suç haberleri yer almaktadır. Uyuşturucu, kavga, darp haberlerini her gün okuyoruz, vatandaş bu durumlarda nasıl huzursuz olmasın.”“Suçların artma nedenlerinden başlıcası yasaların yetersizliğidir. Suç işleyenlerin aldıkları cezalar caydırıcı değildir. Örneğin yasa var, hukuk, adalet var diyoruz ama parası olan birçok kişiye yasalar nedense işlemiyor.”Günden güne ülkemizde artan suç oranının sebebi cezaların caydırıcılığının olmamasıdır. Yasalardaki boşluk ve eksiklikler düzeltilmeli, hak edene hak ettiği ceza verilmelidir.”Yeni Bakış