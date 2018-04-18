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Gece Kulüpleriyle İlgili Çalıştay Başladı

İçişleri Bakanlığı’nın çağrısıyla düzenlenen gece kulüpleriyle ilgili çalıştay Lefkoşa’da yapılıyor.

Gece Kulüpleriyle İlgili Çalıştay Başladı

İçişleri Bakanlığı’nın çağrısıyla düzenlenen gece kulüpleriyle ilgili çalıştay Lefkoşa’da yapılıyor.

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:12
Gece Kulüpleriyle İlgili Çalıştay Başladı
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BAYBARS KONUŞMA YAPARKEN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN BAZI TEMSİLCİLER KÜRSÜNÜN ÖNÜNDE PANKART AÇTI

İçişleri Bakanlığı’nın çağrısıyla düzenlenen gece kulüpleriyle ilgili çalıştay Lefkoşa’da yapılıyor.

Lefkoşa Golden Tulip Otel’deki çalıştay saat 09.30’da başladı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve Sağlık Bakanı Filiz Besim’in de konuşma yapacağı çalıştaya, siyasiler, bakanlıklar ve sivil toplum örgütlerden temsilciler ile akademisyenler katılıyor. Gece kulübü işletmecilerinin oluşturduğu birliği iseAvukat Mustafa Asena temsil ediyor.

Açılış konuşmalarının ardından araştırma sunumunun yapılacağı çalıştay, bugün saat 18.00’e kadar devam edecek.

KKTC’de ilk kez gece kulüpleriyle ilgili çalıştay yapılıyor.

Çalıştayda ilk sözü Bakan Baybars aldı. Baybars’ın konuşması sırasında, Baraka Kültür Merkezi, Kadın Eğitim Kolektifi ve Bağımsızlık Yolu’ndan aktivistler kürsünün önüne gelerek pankart açtı.

“26 yaşındayken gece kulübünde ölen kız kardeşimiz Volha”, “Bir otelin havuzda ölü bulunan 24 yaşındaki konsomatris Judy” ve “Gece kulüpleri kapatılsın” gibi pankartları bir süre tutan aktivistler daha sonra salonu terk etti.

Son Güncelleme: 18.04.2018 10:40
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