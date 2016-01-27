Gece Külüpleri Denetlendi…

GECE KÜLÜPLERİ DENETLENDİ…

(MHA)

Gazimağusa bölgesinde faaliyet gösteren 6 gece külübü dün akşam Gazimağusa Kaymakamı Şifa Çolakoğlu başkanlığında çalışma dairesinden 2 personel Gazimağusa Polis müdürlüğünden cürümleri önleme şubesinden 4 personel ve polis muhaceret biriminden ise 3 personel ile birlikte denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında iş yeri çalıştırma izni içki rusatları personel çalıştırma izni ve konsimatris olarak çalışan kadınların izinlerine, çalışma ortamlarına, kaldıkları odalara kadar pek çok yer denetlendi.

Gazimağusa bölgesinde faaliyette bulunan 6 gece külübünde dün akşam herhengi bir olaya raslanmadı. Çalışmaları bizzat yerinde takip eden Gazimağusa Kaymakamı Şifa Çolakoğlu ise yaptığı açıklamada;

Denetimleri bundan sonra daha sık yapma kararı aldık, aynı zamanda gündüz denetimleri de yapılmaktadır. Bizim yaptığımız denetimler içki izinleri, çalışma ruhsatları, özel izinler, buralarda çalışanlarla ilgili muharecetle ilgili kontrollerimizdir. Bunların kontrollerini ve sağlık kontrollerini de polislerimiz ara ara yapmaktadır. İşletmelerin durumu izinlerin tamam olup olmadığı eksik olanlar varsa bunların uyarısını yapılıyor. Ayrıca amacımız burada çalışan kadınlarla yüz yüze görüşerek herhangi bir sıkıntılarının, bir sorunlarının olup olmadığını dinleyip, problem var ise de yapılabilecek şeyler nedir bunları bakanlığa iletmek ve bunlarla ilgili çalışma yapmaktır.

Bu akşam yapılan denetimde burada çalışan kadınlar çalıştıkları ortamdan iş yerlerinden bir sorunları olmadığını belirtip bir şikayetlerinin olmadığını belirttiler.























