GECE DENİZDE KAÇAK AV YAPAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Avcılık Federasyonu Av Koruma ekibi dün akşam (6 Nisan 2018) gerçekleştirdikleri rutin devriyede Çayırova Bafra arası “Talasa” diye bilinen bölgede, bazı kişilerin saat 23:00 sıralarında deniz içinde ışık kullanarak zıpkınla avlandığından şüphelenerek, olayı takibe aldı.

Av Korucularının takibi sonucunda söz konusu şahıslar, saat 01:10’da denizden çıktıkları anda, balık, zıpkın ve fenerle avlandıkları görülerek, olaya suç üstü müdahalede bulunarak, bölgeye polis ekibi de çağrıldı.

Kaçak avcılardan biri tüm malzeme ve balıkları elinden atarak olay yerinden kaçarak ayrıldı. Arabası ve cep telefonunu da olay yerinde bırakan şahıs, daha sonra polis tarafından tespit edilerek tutuklandı. Her iki kişiye de Ziyamet Polisi tarafından dava okundu ve şahıslar mahkemeye sevk edildi. Avcı camiası adına Avcılık Federasyonu olarak Ziyamet Polisine olaya gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz.