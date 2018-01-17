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GECE ALEMLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR!

Bölge halkı rahatsız!

GECE ALEMLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR!

Bölge halkı rahatsız!

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:07
GECE ALEMLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR!
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Çağlayan'daki boş evler, geceleri gençlerin alem yerine döndü.

Başkent Lefkoşa’nın Çağlayan Bölgesinde Şht. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi’nde bulunan boş evlere gençlerin girmesi, bölge halkını rahatsız ediyor. 

Vatandaşlar, gece geç vakitte, grup halindeki gençlerin eve girip çıktığını söyledi. 

Vatandaşlar bu durumdan oldukça rahatsız olduğunu dile getirerek, bu kişilere sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Bölge halkı, “Evler uzun zamandan beridir boş. Yetkililerin bu evlerle ilgili tedbir alması gerekiyor. Bölgede huzurlu değiliz. Evde kim bilir neler yapılıyor” dedi.

Kaynak: Diyalog

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